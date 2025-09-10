Cú sốc niềng răng hỏng

Bỏ số tiền lớn để niềng răng, chấp nhận điều trị suốt nhiều năm, nhiều người thất vọng và bức xúc khi không đạt được kết quả như ý.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ với vụ bác sĩ nha khoa tại TP.HCM hành hung khách hàng. Nguyên nhân là vị khách đến phòng khám để phản ánh sau khi bị niềng răng hỏng sau hơn 4 năm. Đọc tin tức, Hoàng Kim A. (30 tuổi) thấy đồng cảm bởi cùng từng rơi vào tình huống tương tự.

Năm 2019, sau khi tham khảo nhiều ý kiến, A. bắt đầu niềng răng tại một cơ sở nha khoa tại TP.HCM. Một người quen của cô từng làm ở đây nên A. rất tin tưởng.

"Tôi không ngờ, đó là khởi đầu cho chuỗi những ngày mệt mỏi vì niềng hỏng. Đến năm 2023, khi tôi trả góp đủ chi phí 40 triệu đồng cũng là lúc có những dấu hiệu bất ổn", A. nói với Tri Thức - Znews.

A. cho biết theo liệu trình được tư vấn ban đầu, cô sẽ niềng xong sau 3-3,5 năm. Tuy nhiên, do giãn cách vì dịch Covid-19, thời gian kéo dài bởi không thể đi tái khám. Đến đầu năm 2023, khi bác sĩ thông báo sắp sửa được tháo niềng, cô thấy lo lắng vì khi soi gương thấy đường giữa hàm vẫn bị lệch, mặt chưa cân đối.

Khi hỏi lại, bác sĩ điều trị nói với A. rằng "chỉ có thể khắc phục được đến đó". Cô bức xúc, bởi trước khi niềng, răng cô khấp khểnh nhưng hai bên mặt cân đối. Dù vậy, không thể đòi quyền lợi vì trong hợp đồng không nêu rõ về kết quả cuối cùng, A. đành đi thăm khám ở một số bệnh viện và cơ sở nha khoa khác với hy vọng có thể cải thiện vấn đề.

Từ hô thành móm

"Tôi khủng hoảng suốt mấy tháng trời khi không được nha khoa ban đầu giải quyết. Khi đến các cơ sở khác, một số bác sĩ nói có thể khắc phục vấn đề này, nhưng phải nhổ thêm răng và mất thêm hơn một năm. Tôi chấp nhận, vì đã chờ hơn 4 năm thì thêm một năm cũng không vấn đề gì", A. nói.

Tốn 40 triệu đồng, A. không nhận về được kết quả như ý sau 4 năm chờ đợi. Ảnh: NVCC.

Ngoài mệt mỏi về tinh thần và mất thời gian, A. còn tốn thêm hơn 20 triệu đồng khi chuyển sang nha khoa thứ 2. Vì nỗi ám ảnh từ sai lầm trước đó, cô luôn nơm nớp lo sợ kết quả lần này sẽ không như ý.

"Trộm vía, ở nha khoa thứ 2, tuy cơ sở nhỏ hơn và chỉ có một bác sĩ, tôi được điều trị tận tình. Bác sĩ luôn nói rõ tình trạng trong mỗi lần tái khám. Kết quả, hiện tại tôi đã có hàm răng đều như mong muốn, dù phải chờ đợi lâu và tốn thêm tiền bạc", cô bày tỏ.

A. cho biết sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên hội nhóm về niềng răng trên Facebook, cô mới biết cũng có nhiều người rơi vào tình huống "dở khóc, dở cười" tương tự. Đa số họ không tìm hiểu kỹ về các vấn đề có thể gặp phải, thiếu sự trao đổi và thống nhất với cơ sở nha khoa từ đầu nên khi gặp chuyện thường lúng túng, không có cách giải quyết.

"Đọc các bình luận, tôi thấy mình còn may mắn khi khắc phục được. Có bạn bị tiêu xương, bị hô răng sau khi niềng vì gặp trúng 'nha tặc'. Có người kể phải niềng lại, tổng thời gian chỉnh nha lên tới gần 10 năm", A. kể.

"Hối hận sau niềng răng" cũng là cảm xúc của Hoàng Chung (29 tuổi, Nghệ An). Anh kể năm 2019 bắt đầu niềng răng vì muốn khắc phục khuyết điểm bị hô nhẹ hàm trên. Sau khi tháo niềng, anh hoảng hốt vì bị móm, khuôn mặt không cân đối.

Hoàng Chung hối hận vì chuyển từ hô sang móm sau khi niềng răng. Ảnh: NVCC.

"Tôi đi thăm khám ở vài nơi, cuối cùng chọn một phòng khám được chị họ giới thiệu là người quen. Không tìm hiểu trước quá nhiều, tôi đặt hết lòng tin vào bác sĩ. Một lý do khác tôi chọn vì phòng khám này tư vấn không cần nhổ răng", Chung cho biết.

Anh nói thêm rằng chi phí lúc đó rơi vào khoảng 40 triệu đồng, ngang với một chiếc xe tay ga, và là một số tiền lớn đối với anh.

Gắn mắc cài khoảng một năm, bác sĩ bất ngờ tuyên bố "phải nhổ 2 răng số 4 ở hàm trên" khiến Hoàng Chung hoảng hốt. Điều này không có trong tư vấn ban đầu, nhưng bác sĩ nói rằng nếu không nhổ răng thì không thể cải thiện tình trạng hô.

"Tôi cảm thấy như bị lừa dối nhưng cũng đành chấp nhận, vì khi đó đang niềng rồi, không đường nào quay lại", anh chia sẻ. Tuy nhiên, càng kéo răng, Chung nhận thấy tình trạng móm càng rõ, đặc biệt khi nhìn từ góc nghiêng.

Hoảng hốt, anh hỏi bác sĩ nhưng không nhận được lời giải thích hay phác đồ nào rõ ràng. Sợ tình trạng ngày càng tệ, anh quyết định tháo niềng khi được gần 2 năm và được bác sĩ đồng ý.

"Sau khi tháo niềng, tôi rơi vào trầm cảm vì bị móm rõ rệt. Mẹ, dì và những người quen đều bảo tôi niềng xong xấu hơn trước, không còn nét cười duyên. Chính tôi nhìn lại những tấm hình chụp trước khi niềng cũng thực sự nuối tiếc", chàng trai bày tỏ.

Chung cho biết đã trở lại cơ sở nha khoa mà anh từng từ chối niềng ở đây để khám lại. "Ngày trước, bác sĩ nhận xét tôi có đường thẩm mỹ đẹp, nhưng khi trở lại, tôi đã bị đưa vào trường hợp móm nhẹ. Ban đầu, tôi không chọn nơi này vì sợ khi họ nói có thể phải nhổ răng. Nhưng giờ tôi ước thời gian trở lại để lựa chọn đúng đắn hơn".

Hiểu biết để không "tiền mất, tật mang"

Niềng răng ngày càng phổ biến, được coi là một biện pháp làm đẹp an toàn. Niềng răng không chỉ giúp cải thiện vấn đề về răng miệng mà còn giúp nhiều người có sự thay đổi hài hòa đường nét trên khuôn mặt thậm chí "lột xác".

Ngọc bắt đầu niềng răng từ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, để có kết quả niềng răng tốt nhất còn phải dựa vào tay nghề bác sĩ và sự tuân thủ của bệnh nhân. Tìm hiểu kỹ về thông tin, các vấn đề có thể xảy ra, hỏi rõ về phác đồ chỉnh nha cũng như thực hiện đúng tư vấn của bác sĩ rất quan trọng.

Tháng 9 năm ngoái, khi đến nha khoa khám vì bị đau răng, Hải Ngọc (sinh viên năm nhất tại Hà Nội) được bác sĩ cho biết bị khớp cắn ngược, nên niềng răng sớm để tránh tình trạng nặng hơn.

"Tôi không kịp tìm hiểu nhiều, khá sợ việc phải nhổ răng hoặc bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng tôi cũng trao đổi kỹ trước khi bắt đầu, cố gắng tuân thủ chỉ định của bác sĩ để có được kết quả tốt nhất", Ngọc bày tỏ.

Ngọc xác định trong quá trình niềng có thể xảy ra một số vấn đề không lường trước. Cách đây một tháng, cô và bác sĩ đều bất ngờ khi không thể cắm vít (điểm neo cố định được gắn vào xương hàm). Dù lo lắng, cô vẫn tuân theo chỉ định điều trị theo hướng mới của bác sĩ.

"Tôi mới ra Hà Nội nhập học nên mỗi tháng sẽ phải về quê một lần để tái khám. Dù hơi vất vả nhưng tôi cũng tuân thủ vì sợ xảy ra vấn đề không hay", Ngọc bày tỏ.

Sau khi bỏ hàng chục triệu đồng, tốn 1-3 năm để niềng răng, không ít người đối diện cú sốc sau khi tháo mắc cài khi thấy "răng chạy", bị yếu đi do không tuân thủ việc đeo hàm duy trì hay tái khám định kỳ. Họ có thể phải niềng lại từ đầu nếu muốn cải thiện.

Lan Phương (28 tuổi, Hà Nội) đã tháo niềng răng cách đây 3 năm. Cô cho biết trong quá trình chỉnh nha không gặp vấn đề nhưng vì lơ là việc đeo hàm duy trì, răng của cô đã bị chạy, dẫn đến thưa.

"Tôi chỉ đeo hàm duy trì khoảng 2 tháng sau khi tháo mắc cài. Bây giờ, răng tôi bị thưa, khiến việc ăn uống cũng bất tiện. Tôi cũng không dám ăn nhai mạnh vì sợ răng yếu, có thể gãy", cô bày tỏ, nói rằng đây là vấn đề không lường trước và là bài học đắt giá.

Không ít người rơi vào tình huống tương tự. Theo các chuyên gia, sau khi tháo niềng răng, hầu hết đều phải đeo hàm duy trì liên tục trong 6 tháng đầu. Sau đó, bạn chỉ cần đeo nó khi đi ngủ. Tuy nhiên, phụ thuộc vào tình trạng răng, nhiều người có thể phải đeo nó trong nhiều năm.