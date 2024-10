Cựu CEO Vạn Thịnh Phát lý giải việc phát hành các mã trái phiếu khống

Hôm nay (8/10), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần bào chữa của luật sư đối với các bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư cho rằng mức án 10-11 năm tù mà VKS đề nghị cho bị cáo là quá nặng; ngoài ra việc VKS đánh giá bị cáo "giúp sức tích cực" là chưa thoả đảng.

Theo luật sư, chủ trương phát hành trái phiếu không phải từ bị cáo Phương mà là từ bà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đề xuất cho bị cáo Trương Mỹ Lan để quyết định phát hành.

Cũng theo luật sư, bị cáo Phương có chuyên môn, kiến thức về tài chính, chứng khoán nên sau khi nhận chủ trương từ cấp trên đã làm hồ sơ phát hành các mã trái phiếu (thông qua các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra), đủ điều kiện báo cáo với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước theo quy định. Vì vậy, bị cáo Phương không tham gia vào giai đoạn chủ trương ban đầu và cũng không tham gia giai đoạn bán thứ cấp, phát hành cho hơn 35.000 trái chủ..

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Hồ Bửu Phương trình bày, với chuyên môn về tài chính và trước khi về làm cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo đã làm cho nhiều công ty kiểm toán lớn nên trong công việc luôn giữ bản thân làm đúng quy định của pháp luật.

Về chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo cho rằng bản thân không được quyền xen vào, không có quyền quyết định mà chỉ sử dụng chuyên môn của mình làm công việc theo nhiệm vụ và phân công của cấp trên.

Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông) luật sư cũng đề nghị HĐXX lại mức hình phạt vì dù bị cáo Tổng giám đốc nhưng cũng chỉ là người làm công ăn lương. Ngoài ra, bị cáo là người nước ngoài nên hạn chế về khả năng nhận thức pháp luật Việt Nam.

Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), vị luật sư cho rằng, VKS đã quá nghiêm khắc và chưa thể hiện rõ việc cá thể hóa hành vi, phân hóa vai trò của bị cáo.

Theo luật sư, trong suốt quá trình điều tra, truy tố bị cáo Văn đã tích cực hợp tác, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng sớm làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án. Vì vậy, luật sư đề nghị VKS nhìn nhận, đánh giá lại để có mức đề nghị lượng hình phù hợp với bị cáo.

Luật sư cho rằng, bị cáo Văn không phải là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu mà chỉ thực hiện vai trò Tổng giám đốc điều hành SCB đó là triển khai việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu như là một sản phẩm dịch vụ, nhằm mục đích tăng thu cho SCB trong giai đoạn khó khăn. Hoạt động này không phải chỉ SCB thực hiện mà thời điểm đó có rất nhiều ngân hàng cùng thực hiện.

Theo cáo buộc, ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đã đề ra chủ trương, thực hiện phát hành 25 mã trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.