Cựu Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam nhận tiền tỷ

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị đề nghị truy tố với cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC) đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp tục truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cùng tội, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 12 người khác, trong đó có 6 người của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Ông Nguyễn Trọng Đường (cựu Vụ phó Kế hoạch tài chính, cựu giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); Ngô Quang Huy (cựu phó giám đốc VNCERT); Trần Duy Hiếu (cựu Vụ phó Kế hoạch tài chính); Nguyễn Huy Hùng (cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính); Trần Nguyên Chung (cựu Trưởng phòng thuộc Cục an toàn thông tin); Nguyễn Thị Ánh Hồng (cựu chuyên viên VNCERT).

6 bị can còn lại, gồm: Mai Phương Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Phát; Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc Công ty Khang Phát; Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty VALUE; Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, Trưởng ban KT7 Công ty AIC.

Một số bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông - hiện thụ án trong vụ Mobifone - AVG) duyệt "dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin trên mạng", đồng thời giao VNCERT làm chủ đầu tư.

Biết việc này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cử nhân viên phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra.

Ban đầu, Công ty AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Isarel nhưng có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT. Bị can Nguyễn Trọng Đường sau đó yêu cầu cấp dưới khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư với quy mô dưới 100 tỷ đồng , báo cáo lãnh đạo Bộ.

Quá trình này, phía Công ty AIC đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để VNCERT đưa vào danh mục mua sắm.

Gây thiệt hại 17,2 tỷ đồng ngân sách

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả các thiết bị theo nhu cầu mua sắm của VNCERT, rồi cộng thêm 40-60% để tạo giá Dự toán đầu ra thống nhất với VNCERT, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi.

VNCERT đã sử dụng danh mục, dự toán này hợp thức các gói thầu tư vấn để lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Khi đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng "quân xanh", "quân đỏ" để Công ty AIC được trúng thầu Dự án với giá hơn 70 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra cho rằng, mức giá này cao hơn thực tế và gây thiệt hại 17,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Trọng Đường.

Đáng chú ý, sau khi đấu thầu, vào dịp Tết nguyên đán năm 2019, nhân viên của AIC gọi điện cho bị can Nguyễn Trọng Đường, hẹn tới chúc Tết nhưng ông này không gặp. Phía Công ty AIC sau đó gửi quà và ông Đường nhận, mở ra thấy có 1 tỷ đồng .

Số tiền ông Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, còn lại chia cho những người thực hiện Dự án và một phần để sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.

CQĐT xác định ông Đường có vai trò là người đại diện chủ đầu tư trong quá trình xây dựng danh mục trang thiết bị phần mềm và triển khai đấu thầu. Ông đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạo điều kiện cho AIC tham gia vào tất cả giai đoạn để thống nhất trước danh mục, giá thiết bị phần mềm...

Đây là vụ án thứ 5, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị xử lý hình sự.

Năm 2022, bà bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù về hai tội là Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, với vai trò là chủ mưu vụ án xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tháng 10/2023, bà bị TAND Quảng Ninh tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, án 10 năm tù, trong sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Giữa tháng 7/2024, bà Nhàn bị phạt thêm 24 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Mới đây nhất, trong tháng 9/2024, Viện KSND Tối cao truy tố bà Nhàn về tội Đưa hối lộ cho cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong sai phạm về mua sắm thiết bị y tế tại 6 Bệnh viện đa khoa ở tỉnh này.