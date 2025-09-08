Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà hầu tòa

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Ảnh: Trung Đỗ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị cáo buộc "chủ mưu, cầm đầu" trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc trực tiếp gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ô Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng .

Bị cáo Trần Anh Quang (phải, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) cùng nhiều bị cáo khác trong Tập đoàn Thuận An bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

29 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành phố.

Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Có 45 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Cáo trạng thể hiện Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT. Các gói thầu gồm gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E Bộ GTVT.