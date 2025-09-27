Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu Tổng giám đốc SJC xin được bán hết tài sản để khắc phục hậu quả

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:54 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bà Lê Thúy Hằng xin HĐXX cho phép được bán các tài sản của mình để khắc phục hết hậu quả vụ án, đồng thời mong muốn được sớm trở về với gia đình...

Chiều nay (27/9), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy tại Tổng Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC), đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm luận tội, và đứa ra mức án đề nghị với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm cả 16 bị cáo đã phạm tội.

Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Thúy Hằng nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến NHNN, Thành uỷ, UBND TP.HCM và Công ty SJC. Bị cáo cho biết bản thân rất ân hận vì sau 22 năm làm việc tại Công ty SJC nhưng lại đã để xảy ra sự việc ngày hôm nay, xin HĐXX mở rộng khoan hồng đối với tất cả 16 bị cáo.

Ngoài ra, bà Hằng cũng xin HĐXX cho phép được bán các tài sản của bà để khắc phục hết hậu quả vụ án; Xin Viện Kiểm sát, HĐXX cho bà một cơ hội quay về sớm nhất với gia đình.

Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC trên bục khai báo dành cho bị cáo.

15 bị cáo còn lại nói lời sau cùng đã bày tỏ ăn năn, hối hận về các sai phạm của mình, xin HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình, để có mức án khoan hồng đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa sáng cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bà Lê Thúy Hằng từ 18-19 năm tù về tội danh “Tham ô tài sản” và 10-11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung là từ 28-30 năm tù. 15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 24 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm cho rằng, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bà Lê Thúy Hằng cùng 15 đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Sai phạm của các bị cáo từ hành vi chiếm đoạt tài sản đã gây thiệt hại hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Ngày 30/9 Tòa sẽ tuyên án.

Tân Châu/Tiền Phong

