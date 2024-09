Đà Nẵng tạm dừng tham quan bán đảo Sơn Trà do mưa lớn

Ngày 18/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (BQL) cho hay đã tạm dừng đón khách tham quan bán đảo Sơn Trà.

Theo BQL, do ảnh hưởng hoàn lưu rìa xa áp thấp nhiệt đới, sáng 18/9 Đà Nẵng mưa to đến rất to đã gây ngập nhiều nơi. Lượng mưa đêm 17/9 đến sáng nay 18/9 nhiều điểm trên 100mm, trong đó Suối Đá 150mm, chùa Linh Ứng 140mm…

Tạm ngừng tham quan bán đảo Sơn Trà từ ngày 18/9 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Thanh Hiền.

Dự báo Đà Nẵng sẽ còn mưa to đến rất to trong ngày 18-21/9 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ trực tiếp miền Trung. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, BQL tạm dừng đón khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà từ ngày 18/9 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện các lực lượng đang khơi thông, nạo vét kênh mương, cống rãnh và hệ thống thoát nước, dọn vệ sinh môi trường nhiều khu vực trên địa bàn; cắt tỉa, chằng chống cây xanh; bảo vệ trụ sở, cơ quan, nhà ở, tài sản của người dân. Đồng thời lên phương án sơ tán người dân ứng với từng kịch bản thiên tai tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các khu vực nhà ở không đảm bảo an toàn; các khu vực có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, bị cô lập; công tác đảm bảo các lực lượng, điều kiện, phương tiện thực hiện.

Gió mạnh quật ngã cây xanh nhiều nơi tại Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, lúc 5h00 ngày 18/9 còn 62 phương tiện với 617 lao động đang hoạt động trên biển. Các tàu đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bão số 4. Hiện nay các đơn vị, các đài trực canh của Bội đội biên phòng thành phố đang duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, thông báo kêu gọi, hướng dẫn vòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn.