Đại gia Lã Quang Bình dùng chiêu trò khiến ngân hàng thiệt hại 948 tỷ

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 người khác về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", "Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY, được sự đồng ý của ông Đào Hoàng Thắng (SN 1974, cựu Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng) và sự hướng dẫn của Phạm Như Hà (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng), Nguyễn Thành Nhân (cán bộ ngân hàng), Vương Thị Bích Ngọc (cán bộ ngân hàng), từ tháng 5/2021- 2/2023, ông Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948 tỷ đồng .

Ngoài ra, để có tiền cho ông Lã Quang Bình vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, bị can Hà và Ngọc đã móc nối với bị can Nguyễn Hoài Anh (SN 1981, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh Tín Việt) dùng 2 công ty của Hoài Anh để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 137 tỷ đồng . Tổng số tiền ngân hàng bị thiệt hại là hơn 1.086 tỷ đồng .

Ngoài hành vi vi phạm quy định về ngân hàng, các bị can trong vụ án còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Ông Lã Quang Bình bị xác định có hành vi bàn bạc, thống nhất với các bị can Phạm Như Hà, Nguyễn Thành Nhân, Vương Thị Bích Ngọc sau đó chỉ đạo em gái là Lã Thị Phương Liên và các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ để ngân hàng hợp thức hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân trái quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng cho 64 công ty của Bình.

Cáo trạng xác định, tổng dư nợ của 64 công ty là hơn 2.189 tỷ đồng (nợ gốc là hơn 2.068 tỷ đồng , nợ lãi là hơn 121 tỷ đồng ).

Trong đó, 23 công ty có tài sản bảo đảm, 41 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, ngân hàng bị thiệt hại hơn 948 tỷ đồng .

Ngoài ra, Bình còn bàn bạc, thống nhất với em gái đưa hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỷ đồng ) cho ông Đào Hoàng Thắng để giải quyết cho Công ty Thịnh Phát của Lã Quang Bình không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân tại ngân hàng.

Trong vụ án này, em gái Lã Quang Bình bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho anh trai theo dõi, đôn đốc các nhân viên thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Bình như: mua công ty, tìm người đứng tên đại diện pháp luật công ty của Bình trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.

Tổng dư nợ của 51 công ty là hơn 1.934 đồng, trong đó 20 công ty có tài sản bảo đảm, 31 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, ngân hàng bị thiệt hại hơn 945 tỷ đồng .

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.