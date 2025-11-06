Đại gia sở hữu 6.200 tỷ đồng đạt chuẩn giáo sư 2025

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone, đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Cơ khí năm 2025.

Ông Hồ Xuân Năng đạt chuẩn chức danh giáo sư. Ảnh: Đại học Phenikaa.

Trong số 900 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch CTCP Vicostone, đạt đủ số phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư ngành Cơ khí năm 2025.

Ông Năng sinh năm 1964, quê tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Hiện tại, ông là giảng viên, tổng giám đốc Đại học Phenikaa.

Năm 1986, ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Động cơ đốt trong, sau đó lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật ở trường này năm 1992. Năm 2022, ông được công nhận chức danh phó giáo sư.

Quá trình công tác, ông Năng từng là giảng viên khoa Cơ khí động lực (trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội); nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; giảng dạy tại Viện Cơ điện nông nghiệp Việt Nam; thỉnh giảng tại Đại học Hàng hải; hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và tham gia hội đồng chấm tốt nghiệp cho sinh viên đại học tại Đại học Giao thông vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Năng gồm truyền nhiệt và truyền chất; công nghệ tự hành và các hệ thống cơ điện tử thông minh; công nghệ tích trữ năng lượng; vật liệu, kết cấu và khai thác thiết bị động lực.

Đến thời điểm 30/6/2025, ông Năng đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ông cũng được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó là tác giả chính của 12 sáng chế/GPHI sau phó giáo sư, đã chuyển giao 2 sáng chế vào sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, 4 sáng chế/GPHI đã thương mại hoá.

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông Năng từng giữ chức phó chánh văn phòng Tổng công ty Vinaconex; Giám đốc Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là CTCP Vicostone).

Từ tháng 6/2014 đến nay, PGS.TS Hồ Xuân Năng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (HoSE: VCS). Từ tháng 12/2016, ông cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

Trên thị trường chứng khoán, tính tới hết quý II, tổng tài sản của doanh nhân Hồ Xuân Năng vào khoảng hơn 6.200 tỷ đồng , bao gồm 90% vốn tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A và 3,74% vốn của CTCP Vicostone.

Năm nay, 71 ứng viên giáo sư và 829 phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh, song nhóm này chưa được công bố chi tiết.

Ngành Kinh tế có nhiều ứng viên đạt giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là Y học với 114 người. Ngành Văn học ít nhất, chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Nếu tính riêng giáo sư, ngành Y học nhiều nhất với 14 người đạt chuẩn. Chín 9 ngành, liên ngành không có giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Khoa học Trái Đất - Mỏ, Luật học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học/Nhân học, Cơ học, Văn học.