Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn giáo sư

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Y học năm 2025

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo Chính phủ.

Trong số 900 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đạt đủ số phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư ngành Y học.

Ông Ngọc sinh năm 1970, quê ở huyện Hạ Hòa (cũ), tỉnh Phú Thọ. Vị phó chủ tịch tỉnh có bằng cử nhân Bác sĩ đa khoa, Ngôn ngữ Anh; học thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Quản lý kinh tế; tiến sĩ Nội tim mạch.

Năm 2022, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y học tại Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Quá trình công tác, ông Ngọc từng làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tân Phú (Phú Thọ); bác sĩ, phó trưởng khoa, phó giám đốc rồi giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông làm phó giám đốc rồi giám đốc Sở Y tế Phú Thọ. Từ tháng 11/2024, ông đảm nhận chức phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Về công tác đào tạo, ông Ngọc từng thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108 (2013-2020), Đại học Y tế công cộng (2017 - nay), Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) (2020 - nay), Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) (2022 - nay), Học viện Quân y (2022 - nay).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Ngọc bao gồm nghiên cứu toàn diện về bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các mô hình tổ chức điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo hồ sơ, ông Ngọc chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ.

Ông cũng đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (12 bài là tác giả chính, 6 bài tác giả phụ).

Năm nay, 71 ứng viên giáo sư và 829 phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh, song nhóm này chưa được công bố chi tiết.

Ngành Kinh tế có nhiều ứng viên đạt giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là Y học với 114 người. Ngành Văn học ít nhất, chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Nếu tính riêng giáo sư, ngành Y học nhiều nhất với 14 người đạt chuẩn. Chín 9 ngành, liên ngành không có giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Khoa học Trái Đất - Mỏ, Luật học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học/Nhân học, Cơ học, Văn học.

Theo danh sách, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 54 người. Kế đến là Đại học Quốc gia TP.HCM với 51 người đạt chuẩn, tiếp đến là Đại học Bách khoa Hà Nội với 30 ứng viên đạt chuẩn.