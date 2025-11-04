Trường có nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025

Năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội có 54 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư, nhiều nhất cả nước năm nay.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn tại lễ công bố ứng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: HĐGSNN.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo đó, 71 ứng viên giáo sư và 829 phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh, song nhóm này chưa được công bố chi tiết.

Ngành Kinh tế có nhiều ứng viên đạt giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là Y học với 114 người. Ngành Văn học ít nhất, chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Nếu tính riêng giáo sư, ngành Y học nhiều nhất với 14 người đạt chuẩn. Chín 9 ngành, liên ngành không có giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Khoa học Trái Đất - Mỏ, Luật học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học/Nhân học, Cơ học, Văn học.

Theo danh sách, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 54 người, trong đó có 8 giáo sư và 46 phó giáo sư. Các ngành có nhiều ứng viên của đại học này gồm Công nghệ thông tin, Khoa học Giáo dục, Hóa học, Kinh tế...

Kế đến là Đại học Quốc gia TP.HCM với 51 người đạt chuẩn. Trong đó có 8 giáo sư và 43 phó giáo sư. Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ ba với 30 ứng viên đạt chuẩn. Trong đó, có 3 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và 27 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư.

10 cơ sở giáo dục có số lượng người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhất như sau:

STT Cơ sở giáo dục Số giáo sư Số phó giáo sư 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 8 46 2 Đại học Quốc gia TP.HCM 8 43 3 Đại học Bách khoa Hà Nội 3 27 4 Đại học Y Dược TP.HCM 2 20 5 Đại học Cần Thơ 3 18 6 Đại học Xây dựng Hà Nội 1 19 7 Đại học Giao thông Vận tải 4 15 8 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 1 17 9 Đại học Y Hà Nội 3 15 10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 0 17

Theo quy trình, các đại học thành lập Hội đồng cơ sở để chọn ứng viên đủ điều kiện, rồi đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Các hồ sơ này sau đó được giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt.

Cuối cùng, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm ngoái, trong hơn 670 người được đề cử ban đầu, 567 người được công nhận, đạt tỷ lệ 84,2%.