'Đại hội' khoe giấy khen của con trên mạng, công an ra cảnh báo

Cơ quan chức năng cảnh báo hành động khoe giấy khen của con trên mạng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ và gia đình.

Nhiều phụ huynh khoe giấy khen của con lên mạng dịp cuối năm. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Mỗi dịp tổng kết năm học, nhiều cha mẹ có thói quen đăng tải giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Đồng Nai, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ và gia đình.

Theo đó, việc cha mẹ đăng giấy khen của trẻ có thể vô tình làm lộ thông tin của con như họ tên, trường, lớp, kẻ xấu dễ dàng tiếp cận.

Hình ảnh của trẻ xuất hiện trên mạng có thể bị giả mạo, tạo hồ sơ giả. Trong khi kết quả học tập có thể làm lộ sở thích, hoạt động, dễ bị lợi dụng.

Kẻ xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân của học sinh để lừa đảo, mạo danh là người quen để đánh lừa học sinh và phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trẻ cũng đối diện với nguy cơ bị theo dõi, nhận diện qua hình ảnh và xâm hại, bị bắt cóc, tống tiền hoặc đen dọa đến can toàn.

Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng thông tin cá nhân của con. Các thông tin này chỉ nên chia sẻ trong nhóm kín, với người thân thiết, khoe con đúng cách để bảo vệ an toàn cho con.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ thông tin khi dùng mạng.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Võ Kim Bảo (giáo viên trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM) nhận định việc khoe thành tích của con lên mạng xã hội là điều dễ hiểu, xuất phát từ tình thương và niềm tự hào về con. Tuy nhiên, phụ huynh cần thận trọng, tôn trọng quyền riêng tư của trẻ và tế nhị hơn.

Cha mẹ học sinh nên thay những lời ngợi ca bằng lời công nhận vừa phải, động viên con trên đường dài tri thức.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên tránh đăng tải các thông tin quá chi tiết để tránh việc lộ lọt thông tin về con trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như trường lớp cụ thể, mã học sinh...