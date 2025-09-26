Dàn cựu lãnh đạo Casumina lãnh án tù liên quan Dự án số 9 Nguyễn Khoái

Cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc, cựu Phó tổng giám đốc và Kế toán Casumina cùng bị phạt tù, sai phạm của các bị cáo liên quan bán Dự án gây thiệt hại 18,3 tỷ đồng.

Sáng 26/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Phú (cựu Tổng giám đốc) 4 năm tù, phạt các bị cáo Bùi Thế Chuyên (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Minh Thiện (cựu Phó tổng giám đốc), Trần Anh Phương (cựu Kế toán) mỗi bị cáo 3 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường 18,3 tỷ đồng . Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo cáo trạng, khu đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 (cũ) có diện tích 6.227,9 m2 thuộc sở hữu Nhà nước, được UBND TP.HCM cho Casumina thuê để làm xưởng sản xuất cao su.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Do khu đất thuộc diện thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường, Casumina đề xuất UBND TP.HCM cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Tháng 4/2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đại diện Casumina), bà Nguyễn Thị Phước (Công ty Địa ốc Việt) và bà Phan Kim Ân (Công ty Hồng Phúc) góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỷ đồng ) làm chủ đầu tư dự án, trong đó Casumina góp 40%, Công ty Địa ốc Việt 40% và Công ty Hồng Phúc góp 20%.

Năm 2013, biết Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, ông Phạm Hồng Phú, ông Bùi Thế Chuyên và ông Trần Văn Trí (là những người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina) thống nhất cho Vinachem cho thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Tháng 8/2013, ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Thành Nhơn) đề nghị chuyển nhượng dự án này cho Công ty Thành Nhơn với giá trọn gói là 280 tỷ đồng , thì được ông Phú, bà Phước đồng ý. Chi phí đã chi cho dự án là 238 tỷ đồng , lợi nhuận khi chuyển nhượng là 42 tỷ đồng , trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỷ đồng .

Trước khi thực hiện, bà Phước đề nghị ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỷ đồng , ông Phú chỉ ghi nhận 30 tỷ đồng vì có các khoản không có chứng từ và chỉ đạo ông Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án. Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỷ đồng , thất thoát 11,8 tỷ đồng .

Sau đó tại thời điểm chuyển nhượng dự án, bà Phước thỏa thuận với ông Bùi Cao Nhật Quân, nâng giá bán dự án từ 280 tỷ đồng thành 296,35 tỷ đồng , hưởng chênh lệch 16,35 tỷ đồng , nhưng Casumina không kiểm soát tài sản tại Công ty Tân Thuận Việt, dẫn đến Casumina không được hưởng khoản lợi nhuận 6,54 tỷ đồng (40% số tiền 16,35 tỷ). Tổng cộng Casumina thiệt hại 18,3 tỷ đồng .