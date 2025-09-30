Dẫn dụ khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt 80 tỷ

Không được cơ quan chức năng cấp phép về kinh doanh dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng, song các đối tượng trong ổ nhóm sử dụng thông tin gian dối, giả mạo nhân viên ngân hàng để hướng dẫn người dân thanh toán các đơn hàng.

Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết đơn vị phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoạt động với quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và trinh sát không gian mạng trên lĩnh vực viễn thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính thực hiện các cuộc gọi đến người dân trên cả nước để mời chào mở thẻ tín dụng cũng như dịch vụ rút tiền từ thẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát xác định, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN đăng ký hoạt động từ năm 2019 do Trần Thế Huy làm giám đốc. Đến thời điểm xác minh, công ty đã triển khai hơn 10 chi nhánh hoạt động với hơn 140 đối tượng làm việc tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng Trần Thế Huy, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp, Phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp, hướng dẫn Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh thông tin, cơ cấu tổ chức, địa điểm, hình thức, quy luật hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.

Sau thời gian triển khai các biện pháp xác minh và xác định thời điểm thuận lợi, chiều 12/9, hơn 200 CBCS Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai 10 tổ công tác tiến hành đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Kết quả ban đầu, lực lượng chức năng đã làm việc với 142 đối tượng, trong đó có 1 giám đốc công ty, 1 đối tượng phụ trách tài chính, 1 đối tượng phụ trách kế toán, 17 đối tượng quản lý khu vực, trưởng chi nhánh và 122 nhân viên.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN đăng tuyển nhân sự trên mạng xã hội và mua dữ liệu khách hàng từ một số đối tượng qua không gian mạng và cấp danh sách cho từng nhân viên. Từ đó, các nhân viên thực hiện các cuộc gọi qua giao thức Internet trên nền tảng tổng đài VoiIP, giới thiệu là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng kết nối tài khoản để trao đổi thông tin, gửi đường link đăng ký mở thẻ trực tuyến có gắn mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng từ ngân hàng. Sau khi khách hàng được cấp thẻ tín dụng, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ thực hiện thanh toán trực tuyến đơn hàng thông qua các dịch vụ trả sau như điện, nước, internet...

Trong đó, có nhiều đơn hàng khống, được tạo dựng nhằm mục đích rút tiền từ thẻ tín dụng, không cung cấp, mua bán hàng hóa thực tế. Từ việc làm này, nhân viên sẽ chiếm đoạt của khách hàng 4-20% tổng số tiền rút.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 171 máy tính, laptop; 151 điện thoại di động; 3 con dấu cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

Bước đầu phân tích dữ liệu điện tử xác định, từ khi thành lập cho đến khi lực lượng chức năng triệt phá, Công ty đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút tiền trên 800 tỷ đồng , chiếm đoạt số tiền khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước. Riêng từ 1/9 đến 12/9/2025, lực lượng chức năng đã làm rõ nhân viên trong công ty đã hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán hơn 2.600 đơn hàng trực tuyến với tổng doanh số gần 11 tỷ đồng ; chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Bước đầu, khởi tố 2 bị can là Trần Thế Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN và đối tượng phụ trách tài chính là Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đối với hành vi kể trên.