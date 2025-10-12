Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đăng hình ảnh có chứa logo cờ bạc, một cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

  • Chủ nhật, 12/10/2025 17:27 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Một cô gái sinh năm 2001 vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải lên Facebook hình ảnh có chứa logo của một website đánh bạc trực tuyến.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Công an phường Uông Bí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.T.G (sinh năm 2001, trú phường Yên Tử) số tiền 7,5 triệu đồng.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh có logo cờ bạc lên Facebook.

Chị G. bị xử phạt vì đăng tải lên Facebook hình ảnh có chứa logo của một website đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan công an, hành vi nêu trên vi phạm điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ, về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Uông Bí phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng hình ảnh chứa logo trang cờ bạc. Lực lượng chức năng xác minh chủ tài khoản là V.T.T.G; tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Uông Bí cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đối với người dùng mạng xã hội: những nội dung tưởng chừng “vô hại” có thể bị xem là cổ xúy cho tệ nạn, kéo theo hậu quả pháp lý.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. Không tham gia, không chia sẻ đường link, hình ảnh, quảng cáo liên quan cờ bạc trực tuyến. Cảnh giác với lời mời “kiếm tiền nhanh”, “thắng lớn”. Khi phát hiện hành vi quảng bá hoặc tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Hoàng Dương/Tiền Phong

