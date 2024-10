Đằng sau sự thống trị của biểu tượng ăn vặt Hàn Quốc

Tteokbokki, bánh gạo dai ninh trong gochujang (tương ớt đỏ), được mệnh danh là món ăn vặt đường phố mang tính biểu tượng nhất của Hàn Quốc.

Sự kết hợp "gây nghiện" giữa bánh gạo dai và nước sốt gochujang cay nồng đã biến tteokbokki trở thành một phần biểu tượng của ẩm thực Hàn Quốc. Ảnh: Rumeysa Nur Çelik/ Pexels.

Tteokbokki là món ăn phổ biến của người Hàn Quốc được làm từ bánh gạo dai (tteok), xào trong nước xốt cay, ngọt và mặn. Độ ngon của món ăn quyết định bởi nước xốt gochujang (ớt đỏ Hàn Quốc), nước tương và đường, tạo nên hương vị đậm đà. Ngoài ra, topping (món ăn kèm) còn có trứng luộc, chả cá, rắc thêm chút hành lá để dậy vị.

Phổ biến khắp đường phố Hàn Quốc, ít ai biết tteokbokki có nguồn gốc từ triều đại Joseon. Ban đầu, món ăn được làm bằng cách trộn thịt, rau và bánh gạo, sau đó đem xào với nước tương. Sự khan hiếm và giá thành nguyên liệu cao khiến bánh gạo cay chỉ dành riêng cho hoàng gia. Trải qua quãng thời gian dài cùng những biến động của đất nước, món ăn này có nhiều "tiến hóa".

Ngày nay, nhiều quán tteokbokki sáng tạo ra các biến thể mới. Trong khi bánh gạo vẫn giữ nguyên, nhiều loại nước xốt và món ăn kèm được sáng tạo thêm như phô mai, mực, kem, mì ăn liền, giá đỗ, thậm chí là sữa. Đặc biệt, có cả tteokbokki được chế biến thuần chay.

Nhờ tính linh hoạt tuyệt vời, thích hợp làm đồ ăn nhẹ cho trẻ em hoặc thậm chí đồ nhậu cho người lớn, tteokbokki giữ một vị trí vững chắc bên cạnh ramen trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là văn hóa đồ ăn nhẹ.

Bên bên canh tteokbokki truyền thống, thực khách có thể chọn thêm các "topping" ăn kèm như chả cá, dồi, trứng, mì,... Ảnh: @mat_tam_gyeon; @matshullang.

Năm 2020, một cuộc khảo sát trực tuyến do Chính quyền đô thị Seoul thực hiện thu thập hơn 10.000 ý kiến, trong đó tteokbokki được bình chọn là món ăn vặt số một trong đại dịch Covid-19, theo The Korea Times.

Không chỉ là món ngon hợp khẩu vị, tteokbokki mang đến giá trị hoài niệm sâu sắc về văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Từ cung điện của hoàng gia đến những con phố có pojangmacha (quầy hàng thức ăn đường phố), hành trình của tteokbokki tượng trưng cho lịch sử năng động của đất nước.

Đáng chú ý, độ nổi tiếng của tteokbokki còn vươn tầm quốc tế thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như phim ảnh, âm nhạc K-pop, show truyền hình thực tế,...

Cụ thể, bức ảnh hành viên Jimin của BTS đang thưởng thức tteokbokki tại chợ Dongdaemun ở Seoul năm 2020 lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhờ đó, tteokbokki được biết đến nhiều hơn, thúc đẩy doanh số bán các suất tteokbokki ăn liền.

Tteokbokki là một trong những món phổ biến được các TikToker chọn làm mukbang. Ảnh: @mirimisu.

Món ăn này cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và Netflix, bao gồm My Liberation Notes, The Beauty Inside, Be Melodramatic, Hello, My Twenties!,...

Làn sóng mukbang trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, X cũng là nơi giúp tteokbokki vươn tầm quốc tế. Không khó để tìm được các video mukbang trên YouTube phát hình ảnh "thánh ăn" đang thưởng thức những đĩa bánh gạo và mì phô mai đỏ rực. Nhiều video trong số đó đạt tới hàng triệu lượt xem.

Một báo cáo của The Hankyoreh cho biết Cục Hải quan Hàn Quốc đã đưa giá trị xuất khẩu tteokbokki lên tới 54 triệu USD , theo Lifestyle Asia.