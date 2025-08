Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển lại tiền rồi cướp luôn điện thoại

Nghi ngờ bạn chơi gian lận nên các đối tượng đã uy hiếp, đánh hội đồng và buộc nạn nhân phải chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản để chiếm giữ và chia nhau tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Liên Chiểu.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận trình báo của Hồ Văn Thái (SN 2004, trú phường Liên Chiểu) về việc bị cướp tài sản. Công an phường nhanh chóng phối hợp với Tổ điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự (Khu vực 2) Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Theo đó, chiều 28/7, Hồ Văn Thái và 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vọng (SN 1998, trú phường Liên Chiểu); Nguyễn Viết Thanh (SN 2000) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004, cùng trú phường An Khê); Diệp Văn Dân (SN 1994, trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Xu Cơ (SN 2004, trú đường Phan Thành Tài, TP Đà Nẵng) hẹn nhau đánh bạc Poker ăn thua bằng tiền dưới dạng đổi chíp tại tầng 2 một quán cà phê trên đường Âu Cơ.

Đến 21h cùng ngày, nhóm này còn lại 4 đối tượng gồm Thái, Thanh, Vọng, Dân nên đã dừng cuộc chơi.

Đáng nói, khi Thái vừa rời khỏi tầng hai của quán cà phê để về thì 3 đối tượng còn lại phát hiện bài bị đánh dấu.

Cho rằng bị Thái chơi bài bịp nên cả 3 đã đuổi theo dọa nạt, đánh hội đồng và yêu cầu Thái trả lại tiền. Lúc này, Thái dùng điện thoại hai lần chuyển từ tài khoản mình qua tài khoản của Thanh với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng. Ngoài ra, Vọng còn lấy luôn điện thoại của Thái mang về nhà cất giữ.

Số tiền chiếm đoạt được, Thanh chuyển cho Dân 2,6 triệu đồng, Vọng 1,7 triệu đồng, còn lại Thanh giữ để tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vọng, Dân và Thanh về hành vi “cướp tài sản”.

Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong vụ việc kể trên.