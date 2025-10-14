Danh tính 9 đối tượng cùng Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan.

Tại Hội nghị, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin thêm một số nội dung liên quan đến vụ án Shark Bình.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 bị can gồm: Đào Minh Phú (nguyên TGĐ NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

10 bị can trong vụ án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Đối tượng Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. CATP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu).