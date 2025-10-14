Thủ đoạn sản xuất làm giả 3 triệu bình chữa cháy

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Công ty Vietlink sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố (CATP) Hà Nội nhận thấy một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt PCCC, nhưng không dập được lửa.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng .

Đối tác của Vietlink là Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, từ ngày 1/1/2025 đến nay, đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng .

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, thông tin về các vụ án. Ảnh: Hồng Nguyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu thông tin, CATP đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.

Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng, trong khi nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày một gia tăng thời gian vừa qua, CATP đã tiến hành xác minh, bước đầu xác định Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink; nhà máy sản xuất đặt tạiKCN Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974; HKTT: Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP.HCM) là người đại diện pháp luật Công ty Vietlink và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN: 1978; HKTT Chung cư Thuận Việt, phường Phú Thọ, TP.HCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình PCCC nhãn hiệu DRAGON.

Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1/1/2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, HKTT: Tòa nhà An Phú - LK19A,B - Khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay.

Phùng Hữu Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả theo thủ đoạn nêu trên. Các đối tượng phân phối bình chữa cháy giả ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: Các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy (không có 2 hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH 4 H 2 P0 4 , (NH 4 ) 2 SO 4 ).

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietllink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, CATP phát hiện tạm giữ được 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Vụ việc có dấu hiệu hoạt động tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan Cảnh sát CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng, đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.