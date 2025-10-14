Khởi tố 4 bị can trong vụ bán 20.000 bình nước Lavie giả tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Ngày 2/10/2025, Công an thành phố (CATP) Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (SN 1988) tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" quy định tại tại Điều 193 BLHS.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn bình nước Lavie giả. Ảnh: CACC.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nylon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm nêu trên. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các ôtô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn) BKS được các đối tượng thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố rồi để trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố khi có nhu cầu sử dụng nhằm thu lời bất chính.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie. Giá thành mỗi bình nước sản xuất khoảng 10.000 đồng, đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3/2025 đến hết tháng 1/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện, CATP tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.