Dấu hiệu bạn đang mắc viêm gan C

Chồng tôi mới được chẩn đoán mắc viêm gan C. Xin hỏi tôi và gia đình có nguy cơ lây nhiễm bệnh này không? Bệnh có những dấu hiệu nào?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Viêm gan C là bệnh nhiễm trùng do virus viêm gan C (HCV) gây ra. Nó có thể gây ra cả bệnh cấp tính (ngắn hạn) và mạn tính (dài hạn), mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến nghiêm trọng kéo dài suốt đời, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.

Viêm gan C lây lan qua tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh. Nó thường lây truyền qua:

Việc tái sử dụng hoặc khử trùng không đầy đủ các thiết bị y tế, đặc biệt là ống tiêm và kim tiêm trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe

Truyền máu và các sản phẩm máu chưa được sàng lọc

Tiêm chích ma túy thông qua việc dùng chung dụng cụ tiêm chích

HCV có thể lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con và qua hoạt động tình dục dẫn đến tiếp xúc với máu (ví dụ, những người có nhiều bạn tình và quan hệ tình dục đồng giới), tuy nhiên, những phương thức lây truyền này ít phổ biến hơn.

Viêm gan C không lây lan qua sữa mẹ, thức ăn, nước hoặc tiếp xúc thông thường như ôm, hôn và chia sẻ đồ ăn, đồ uống với người bị nhiễm bệnh.

Hầu hết người bệnh không có triệu chứng trong những tuần đầu sau khi nhiễm bệnh. Có thể mất từ ​​2 tuần đến 6 tháng mới có triệu chứng. Khi các triệu chứng xuất hiện, chúng có thể bao gồm:

Sốt

Cảm thấy rất mệt mỏi

Mất cảm giác thèm ăn

Buồn nôn và nôn mửa

Chướng bụng

Nước tiểu sẫm màu

Phân nhạt màu

Đau khớp

Vàng da (vàng da hoặc vàng mắt)

Nhiễm HCV ban đầu thường không có triệu chứng nên ít người được chẩn đoán khi nhiễm trùng mới xảy ra. Thậm chí ở những người bị nhiễm HCV mạn tính, nhiễm trùng ít được chẩn đoán vì nhiều người không có dấu hiệu cảnh báo cho đến khi các triệu chứng phát triển thứ phát do tổn thương gan nghiêm trọng.

Hiện không có vaccine hiệu quả nào chống lại bệnh viêm gan C. Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh là tránh tiếp xúc với virus. Mọi người cần cẩn thận trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và đối với những người có nguy cơ nhiễm virus viêm gan C cao hơn.

Những người có nguy cơ cao hơn bao gồm những người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới và những người sống chung với HIV.

Các cách phòng ngừa viêm gan C bao gồm:

Sử dụng thuốc tiêm an toàn và phù hợp

Xử lý và thải bỏ kim tiêm và chất thải y tế an toàn

Xét nghiệm máu hiến tặng để tìm virus viêm gan C và các loại virus khác

Thực hiện tình dục an toàn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su.