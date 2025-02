Dấu hiệu cảnh báo đã đến lúc bạn nên giảm cân

Khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu khác thường, cũng là lúc bạn nên nhìn nhận bản thân và bắt đầu kế hoạch giảm cân sớm để đảm bảo sức khỏe.

Ngáy ngủ thường xuyên vào ban đêm cảnh báo bạn cần giảm cân ngay lập tức. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Động lực thúc đẩy việc giảm cân dựa trên ngoại hình, và mọi người dựa vào ngoại hình của mình trong gương hoặc mức độ vừa vặn của quần áo để xác định xem đã đến lúc bắt đầu giảm cân hay chưa.

Nhưng thừa cân cũng là yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật. Về mặt y khoa, có một số dấu hiệu dưới đây là cảnh báo cho bạn biết đã đến lúc nên giảm cân.

Huyết áp cao

Theo Eat This, Not That, một trong những bệnh mạn tính thường gặp nhất ở người thừa cân là huyết áp cao. Tình trạng này khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ, bệnh tim, bệnh thận và nhiều vấn đề khác.

Mặc dù có nhiều loại thuốc điều trị huyết áp cao, một trong những điều quan trọng nhất cần làm để kiểm soát huyết áp là giảm cân. Vì vậy, nếu bác sĩ bảo rằng huyết áp bạn đang tăng (hoặc nếu bạn tự kiểm tra và thấy huyết áp thường xuyên cao), đã đến lúc bạn nên bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục nhiều hơn.

Ngáy thường xuyên

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi chứng rối loạn hô hấp khi ngủ và một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất là thừa cân. Khi cơ thể bạn tích trữ mỡ quanh cổ, nó có thể thu hẹp đường thở và gây ra tình trạng thở nông hoặc ngừng thở.

Ngưng thở khi ngủ có thể khiến giấc ngủ không được thư giãn, dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày và cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như huyết áp cao và tiểu đường. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên ngáy vào ban đêm trong khi ngủ, đã đến lúc cần giảm cân.

Thèm ăn

Theo Cosmopolitan, cảm giác thèm ăn hay ăn không no là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong tình trạng thừa cân, béo phì. Khi cân nặng tăng, cơ thể sẽ có cảm giác luôn bị thiếu chất và cần được bổ sung thêm, dần dần tạo thành thói quen và khiến tình trạng thừa cân càng nghiêm trọng hơn.

Vòng eo quá to

Vòng eo là chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vòng eo trên 80 cm (đối với nữ) và trên 90 cm (đối với nam) là dấu hiệu của thừa cân béo phì và cảnh báo nguy cơ cao về mỡ nội tạng.

Đây là loại mỡ bao quanh các cơ quan bên trong, không chỉ làm tăng cân mà còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ... Giảm vòng eo không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là cách hiệu quả để ngăn chặn các bệnh lý nguy hiểm này.

Nam giới có vòng eo trên 90 cm và nữ giới trên 80 cm cần giảm cân sớm nếu không muốn gặp rắc rối về sức khỏe. Ảnh minh họa: Eatthis.

Thường xuyên đau lưng, đầu gối, chân

Thông thường, thừa cân sẽ khiến bạn nặng hơn, gây thêm áp lực cho cơ thể. Các khớp và cột sống chịu nhiều áp lực, và các cơ cần phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tư thế và di chuyển cơ thể. Do đó, thừa cân có thể dẫn đến đau, cho dù đó là đau ở đầu gối, lưng dưới hay bất kỳ nơi nào khác.

Ngại vận động

Các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định rằng việc bạn thường xuyên thiếu năng lượng trong các hoạt động hàng ngày cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân thừa cân hoặc béo phì. Nếu bạn luôn cảm thấy uể oải và mệt mỏi, nó có thể là dấu hiệu bạn cần phải giảm cân.

Đặc biệt, nếu trước đây bạn không hề có những dấu hiệu như cảm thấy ì ạch, mệt mỏi khi leo cầu thang, đi bộ hay ngại vận động, chứng tỏ việc cần giảm cân đã ở mức báo động và cấp thiết.