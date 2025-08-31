Dấu hiệu cảnh báo viêm gan C

Viêm gan C là bệnh phổ biến gây ra bởi virus HCV. Nhiều người không biết bản thân mắc viêm gan C do bệnh âm thầm tiến triển mà chưa có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Viêm gan là tình trạng tổn thương tại gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào bị viêm trong mô gan. Ảnh: MedlinePlus.

Viêm gan C (HCV) là bệnh nhiễm trùng do virus ảnh hưởng đến gan. Nó có thể gây ra cả bệnh cấp tính và mạn tính. Bệnh có thể đe dọa tính mạng. Phát hiện và điều trị sớm có thể ngăn ngừa tổn thương gan nghiêm trọng và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm HCV cấp tính thường không có triệu chứng và hầu hết không dẫn đến bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng. Trung bình khoảng 30% (15-45%) người nhiễm bệnh tự đào thải virus trong vòng 6 tháng mà không cần điều trị.

70% (55-85%) số người còn lại sẽ phát triển thành nhiễm HCV mạn tính. Trong số những người bị nhiễm HCV mạn tính, nguy cơ xơ gan dao động 15-30% trong vòng 20 năm.

Không phải ai cũng có dấu hiệu khi mắc viêm gan C. Đối với những người có dấu hiệu, thường phải mất khoảng 2-12 tuần mới xuất hiện. Hầu hết người mắc viêm gan C mạn tính không cảm thấy đau cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng. Quá trình này có thể mất nhiều năm.

Các dấu hiệu cũng có thể khá mơ hồ hoặc nhẹ. Vì vậy, chúng có thể không quá nghiêm trọng. Đó là lý do bạn nên đi xét nghiệm viêm gan C nếu bạn có thể đã tiếp xúc với virus.

Dưới đây là một số dấu hiệu bệnh viêm gan C mọi người nên chú ý:

- Mệt mỏi và khó ngủ: Mệt mỏi có nghĩa là cảm thấy rất uể oải và thiếu năng lượng ngay cả sau một đêm ngủ đủ giấc. Các vấn đề về giấc ngủ bao gồm khó ngủ, thức dậy nhiều hoặc ngủ quá nhiều (trên 8 tiếng).

- Đau nhức và sốt: Những triệu chứng này có thể xuất hiện rồi biến mất. Chúng thường kéo dài một tuần hoặc ít hơn nhưng đôi khi còn lâu hơn:

Sốt, ớn lạnh

Đau đầu

Mệt mỏi

Đau cơ hoặc khớp

- Thay đổi tâm trạng, lo lắng và trầm cảm: Viêm gan C có thể ảnh hưởng đến lượng hóa chất nhất định trong cơ thể. Điều này gây thay đổi tâm trạng hoặc những thay đổi khác về cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành vi, bao gồm:

Cảm thấy lo lắng

Cảm thấy tuyệt vọng hoặc bất lực

Dễ trở nên tức giận hoặc khó chịu hơn

Thiếu hứng thú với các hoạt động thường ngày

Cảm thấy buồn trong một thời gian dài

Bị sương mù não (khi khó có thể suy nghĩ rõ ràng, tập trung và nói).

- Cảm thấy buồn nôn và ít đói hơn: Viêm gan C có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Điều này khiến bạn cảm thấy chán ăn, ít đói. Mặc dù không thường xuyên gây nôn, nó có thể rất khó chịu.

- Phát ban da và ngứa da: Viêm gan C làm thay đổi diện mạo và cảm giác của làn da. Những thay đổi này có thể đến rồi đi. Bạn có thể nhận thấy:

Ngứa da

Phồng rộp

Đốm trắng

Da sưng tấy

Mạch máu giống như mạng nhện

Phát ban dạng mạng nhện trên da

Bầm tím

- Mắt khô: Điều này là do các tuyến sản xuất nước mắt bị sưng. Cảm giác như mắt có sạn, đỏ hoặc đóng vảy. Đôi khi, tình trạng này khiến bạn khó nhìn, mờ mắt.

- Khô miệng và loét miệng: Các tuyến tiết nước bọt bị sưng lên, dẫn đến khô và loét miệng. Khi điều này xảy ra, bạn cũng gặp phải các triệu chứng sau:

Hơi thở có mùi hôi

Sâu răng

Môi nứt nẻ

Đau miệng hoặc đau họng

Khó ăn và nuốt

Răng nhạy cảm

Không có vaccine hiệu quả nào chống lại bệnh viêm gan C. Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh là tránh tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh. Bệnh có thể điều trị và chữa khỏi bệnh bằng thuốc kháng virus.