Dấu hiệu sớm của ung thư đại tràng, nhiều người hay bỏ qua

Thay đổi đường ruột kéo dài, phân mỏng, sụt cân không rõ lý do, mệt mỏi là những triệu chứng sớm của ung thư đại tràng nhưng thường bị bỏ qua, đặc biệt là ở người trẻ tuổi.

Nhiều triệu chứng ung thư đại tràng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa nên dễ bị bỏ qua. Ảnh: Shutterstock.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư đại tràng thường bị phớt lờ hoặc nhầm lẫn với bệnh nhẹ và vấn đề tiêu hóa thông thường. Đặc biệt, nhiều triệu chứng này xuất hiện ở những người trẻ tuổi, năng động và trông có vẻ khỏe mạnh, khiến chúng dễ bị bỏ qua.

Tiến sĩ Vivian Asamoah, bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa, Gan mật và Dinh dưỡng tại Texas (Mỹ), người đã làm việc với hàng trăm bệnh nhân ung thư đại tràng trong suốt 15 năm, nhận định việc nhận biết những dấu hiệu sớm này và hành động kịp thời có thể điều trị bệnh và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Táo bón và tiêu chảy kéo dài

Theo India Times, táo bón hoặc tiêu chảy bất thường là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên mà bác sĩ Asamoah chỉ ra. Hệ tiêu hóa của mỗi người đôi khi thay đổi, nhưng khi thói quen đại tiện thay đổi liên tục hoặc cảm thấy bất thường, đã đến lúc bạn cần lắng nghe cơ thể.

Điều này có thể cho thấy đại tràng đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn là virus dạ dày hoặc thay đổi chế độ ăn uống. Nếu táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài mà không có nguyên nhân rõ ràng, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Phân mỏng như bút chì

Một dấu hiệu cảnh báo khác cần chú ý là phân mỏng như bút chì hoặc phân có kích thước hẹp bất thường và dường như không trở lại hình dạng ban đầu. Điều này có thể xảy ra nếu đại tràng bị hẹp do khối u hoặc khối u phát triển. Sự thay đổi này thường diễn ra dần dần và dễ bị phớt lờ, nhưng điều quan trọng là không được bỏ qua.

Nếu phân thường xuyên mỏng và giống như dải ruy băng, đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn và bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Việc giảm cân mà không cần cố gắng có vẻ là điều tuyệt vời, nhưng nếu không có lý do rõ ràng, chẳng hạn bất kỳ thay đổi nào về chế độ ăn uống hoặc tập thể dục, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo lớn.

Điều này có thể xảy ra khi các tế bào ung thư ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất hoặc sự thèm ăn, hoặc cơ thể đang phải đối mặt với tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng từ sớm. Ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe mạnh, việc sụt cân đột ngột hoặc không theo kế hoạch vẫn luôn cần được bác sĩ kiểm tra.

Ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe mạnh, việc sụt cân đột ngột hoặc không theo kế hoạch vẫn luôn cần được kiểm tra. Ảnh: GastroClinic.

Mệt mỏi

Tiến sĩ Asamoah nhấn mạnh mệt mỏi, có cảm giác kiệt sức bất kể bạn nghỉ ngơi đầy đủ không phải là loại mệt mỏi bình thường. Điều này có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu máu do chảy máu chậm trong đại tràng hoặc phản ứng của cơ thể với bệnh mạn tính.

Có máu trong phân

Triệu chứng rõ ràng khác mà bạn không nên bỏ qua bao gồm máu trong bồn cầu hoặc trên giấy vệ sinh. Mặc dù có thể do trĩ và các chấn thương nhỏ gây ra, chảy máu trong quá trình đại tiện luôn là vấn đề nghiêm trọng cần được chú ý. Máu có thể có màu sắc đa dạng, từ đỏ tươi đến sẫm màu; đôi khi khiến phân trông như hắc ín.

Ung thư đại tràng giai đoạn đầu thường kèm theo chảy máu ngay cả trước khi các triệu chứng khác xuất hiện, vì vậy việc đánh giá sớm sẽ giúp chẩn đoán sớm.

Cảm thấy đầy bụng, đi ngoài không hết

Cuối cùng là cảm giác ruột chưa được làm rỗng hoàn toàn. Cảm giác đi tiêu không hết, hay còn gọi là buồn đi ngoài, có thể gây đau đớn và kéo dài. Nó báo hiệu có thứ gì đó gây kích ứng hoặc có thể đang chặn đại tràng, chẳng hạn khối u hoặc tình trạng viêm. Nếu cảm giác này kéo dài hơn một hoặc hai tuần, bạn nên đi khám.

Tiến sĩ Asamoah nhấn mạnh những triệu chứng này không nhất thiết là dấu hiệu của ung thư, nhưng chúng cảnh báo nên đi khám và tầm soát. Bà khuyến nghị mọi người nên nội soi đại tràng từ 45 tuổi trở lên, ngay cả khi không có triệu chứng, để phát hiện sớm ung thư và ngăn ngừa bệnh bằng cách loại bỏ các polyp tiền ung thư.

Điều quan trọng là người dưới 45 tuổi có những dấu hiệu này không nên bỏ qua vì thường chủ quan nghĩ mình còn trẻ hoặc rất khỏe mạnh. Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc ung thư đại tràng, do đó, việc nâng cao nhận thức và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ sớm rất quan trọng.