Một năm cao thêm 25 cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểm

  • Thứ hai, 10/11/2025 21:01 (GMT+7)
Trong một năm, chàng trai 20 tuổi cao thêm 25 cm, từ 1m98 lên 2m23; chiều cao vượt trội này không phải biểu hiện của sức khỏe mà anh đang đối mặt với nhiều nguy cơ.

Chiều cao khiến Lưu trở thành người khổng lồ khi đứng cạnh các bạn.

Chàng thanh niên 20 tuổi họ Lưu ở Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) lúc nhỏ không cao lắm. Chiều cao của anh tăng nhanh chóng trong giai đoạn dậy thì, thậm chí tăng thêm 25cm trong một năm. Lưu thường xuyên bị suy nhược cơ thể và khó chịu, và sau khi đi khám, cậu được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp.

Theo Shaanxi TV News, hiện tại Lưu cao 223 cm. Do có chiều cao nổi bật, giai đoạn học phổ thông, anh được gửi đến một trường thể thao để tập bóng rổ. Nam sinh này thường cảm thấy kiệt sức và dễ bị mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Các xét nghiệm y tế ban đầu cho thấy lượng đường trong máu cực kỳ cao, buộc Lưu phải tiêm 80 đơn vị insulin mỗi ngày để kiểm soát.

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy lượng hormone tăng trưởng cao hơn bình thường hơn 300 lần. Cuối cùng, các bác sĩ chẩn đoán anh bị u tuyến yên lành tính, kèm theo chứng to đầu chi, bệnh khổng lồ tuyến yên và tiểu đường.

Các bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Ôn Châu số 1 chỉ ra rằng việc tiết hormone tăng trưởng quá mức trong thời kỳ thanh thiếu niên có thể dẫn đến chứng khổng lồ. Ở tuổi trưởng thành, nó dễ dàng gây ra chứng to đầu chi, dẫn đến những thay đổi về ngoại hình như ngón tay dày lên, dị dạng khuôn mặt và hàm nhô ra.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể dẫn đến các biến chứng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, bao gồm hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa, chẳng hạn như đau khớp, đau đầu, bất thường về chuyển hóa, và thậm chí tăng nguy cơ mắc các khối u như polyp đại tràng hoặc u tuyến giáp.

Sau khi phẫu thuật, nồng độ hormone của Lưu đã trở lại bình thường, lượng đường trong máu và các chỉ số khác đều được kiểm soát. Hiện anh đã hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ Tô Chí Bằng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, lưu ý các bậc phụ huynh rằng trẻ em bình thường tăng chiều cao khoảng 5cm đến 7cm mỗi năm, mức tăng trưởng tối đa là 10cm trong giai đoạn dậy thì. Nếu phát hiện trẻ cao bất thường trong thời gian ngắn, cha mẹ nên đưa đi khám càng sớm càng tốt để tránh làm chậm việc điều trị.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ nên cảnh giác nếu nhận thấy các dấu hiệu như "lớn quá nhanh" hoặc "bàn tay, bàn chân to bất thường", vì việc chậm trễ điều trị bệnh khổng lồ tuyến yên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe suốt đời.

Nguyệt Ánh

