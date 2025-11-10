Dự án sửa gene phôi thai được tỷ phú hậu thuẫn

Hai công ty công nghệ hàng đầu, OpenAI và Coinbase, vừa đầu tư cho một công ty nghiên cứu biến đổi gene từ trong phôi thai. Điều đáng chú ý là nghiên cứu này bị cấm ở Mỹ và hầu hết quốc gia.

Công ty Preventive cho biết mục tiêu của họ là chấm dứt bệnh di truyền bằng cách chỉnh sửa phôi thai người trước khi sinh. Ảnh: Shutterstock.

Công ty Preventive - được thành lập vào đầu năm nay bởi nhà khoa học chỉnh sửa gene Lucas Harrington - vừa huy động được 30 triệu USD cho dự án nghiên cứu về việc biến đổi phổi thai để ngăn ngừa bệnh di truyền. Nguồn vốn đến từ 2 công ty công nghệ hàng đầu - OpenAI của Sam Altman và Coinbase của Brian Armstrong.

Preventive, có trụ sở chính tại San Francisco, cho biết mục tiêu của họ là chấm dứt bệnh di truyền bằng cách chỉnh sửa phôi thai người trước khi sinh. Tuyên bố này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an toàn, đạo đức và mối đe dọa về việc tạo ra trẻ em, theo tờ Wall Street Journal.

Công ty cho biết sứ mệnh của họ là chứng minh công nghệ này có thể an toàn và minh bạch trước khi thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra em bé.

Oliver Mulherin, chồng của tỷ phú Sam Altman, cho biết ông là người đứng đầu khoản đầu tư của họ và khẳng định đây là nỗ lực giúp các gia đình tránh được bệnh di truyền.

Trong khi đó, tỷ phú Brian Armstrong, người đã công khai ủng hộ việc chỉnh sửa phôi thai, cho biết ông "rất vui mừng" khi ủng hộ Preventive và lập luận rằng việc sửa chữa khiếm khuyết di truyền ở phôi thai dễ dàng hơn nhiều so với việc điều trị bệnh sau này.

Tuy nhiên, luật liên bang đã cấm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xem xét các đơn xin thử nghiệm trên người liên quan đến phôi thai được chỉnh sửa gene để bắt đầu quá trình mang thai.

Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman công khai ủng hộ việc chỉnh sửa phôi thai. Ảnh: Reuters.

Lucas Harrington, người đã lấy bằng tiến sĩ, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ CRISPR, phủ nhận thông tin Preventive đang chuẩn bị cấy phôi đã chỉnh sửa hay thực hiện việc này cho một cặp đôi.

Ông cho biết trọng tâm của công ty là nghiên cứu tiền lâm sàng về việc liệu việc chỉnh sửa phôi có thể được thực hiện an toàn hay không. "Chúng tôi không cố gắng thúc đẩy mọi thứ", Harrington nói với tờ Journal. "Chúng tôi cam kết minh bạch trong nghiên cứu của mình và sẽ công bố mọi kết quả, dù là tích cực hay tiêu cực".

Preventive đã tìm hiểu luật pháp nước ngoài, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia có thể cho phép chỉnh sửa phôi thai. Theo Harrington, họ thực hiện công việc bên ngoài nước Mỹ do những hạn chế về quy định, chứ không phải để trốn tránh giám sát.

Công ty đã tuyển dụng các cố vấn từ lĩnh vực y học sinh sản và di truyền. Trang web của Preventive mô tả mục đích là "sự tiến bộ có trách nhiệm của các công nghệ chỉnh sửa gene được thực hiện trước khi sinh để mang lại lợi ích cho nhân loại".

Dự án của Harrington ra đời khi dòng tiền từ Thung lũng Silicon đổ vào lĩnh vực di truyền sinh sản.

Trong khi đó, các nhà phê bình cảnh báo việc chỉnh sửa phôi thai thương mại có nguy cơ ủng hộ thuyết ưu sinh. Chia sẻ với tờ Journal, Fyodor Urnov, Giám đốc Viện Di truyền học Đổi mới tại UC Berkeley, phát biểu: "Họ hoặc là nói dối, hoặc là ảo tưởng, hoặc là cả hai. Mục đích của họ là dùng tiền để cải thiện trẻ sơ sinh".

Tuy nhiên, những người ủng hộ dự án khẳng định mục tiêu là y tế chứ không phải thẩm mỹ. Harrington và các cố vấn của ông cho biết trường hợp sử dụng sớm sẽ nhắm vào các rối loạn đơn gene nghiêm trọng như bệnh xơ nang hoặc bệnh hồng cầu hình liềm khi cả hai cha mẹ đều mang cùng một đột biến gene đều không có cơ hội thụ thai con khỏe mạnh thông qua phương pháp IVF truyền thống.

Nỗ lực này gợi nhớ đến vụ bê bối năm 2018 khi nhà khoa học Trung Quốc He Jiankui tạo ra những đứa trẻ được chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới, cặp song sinh có phôi thai đã được biến đổi để kháng HIV. Người này bị kết án 3 năm tù vì hành nghề y bất hợp pháp. Các nhà khoa học cho biết vẫn chưa rõ những chỉnh sửa này ảnh hưởng đến những đứa trẻ như thế nào, vì danh tính của chúng chưa được công khai.