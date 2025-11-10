Phim chụp não người khiến nhà khoa học sửng sốt

Các nhà khoa học lần đầu tiên xác định được các "đốm thủy tinh" bí ẩn bên trong mô não người là hạt vi nhựa. Điều lo ngại là chúng dường như có liên quan đến bệnh mất trí nhớ.

Các nhà khoa học phát hiện khối u bí ẩn trong não người hóa ra là vi nhựa. Ảnh: Yahoo News.

Theo tờ Chimecial & Engineering News, nhà thần kinh học Elaine Bearer đã rất tò mò sau khi phát hiện ra những "đốm thủy tinh" không xác định được trong não của hai người mắc chứng mất trí nhớ. Bearer không thể phân biệt được chúng được làm từ gì hoặc đến từ đâu.

Sau đó, bà Bearer được biết về nghiên cứu kiểm tra mô não để tìm vi nhựa của nhà nghiên cứu Matthew Campen tại Đại học New Mexico. Bearer đã gửi mẫu khối u của bệnh nhân sa sút trí tuệ cho nhóm của ông Campen. Kết quả đáng ngạc nhiên cho thấy mô não liên quan đến bệnh nhân sa sút trí tuệ có lượng vi nhựa cao gấp 5 lần so với mẫu mô não không mắc bệnh.

Với thông tin này, Bearer cùng các cộng sự đã phát triển phương pháp kính hiển vi và phát hiện khối lượng từ não thực chất được tạo thành từ vi nhựa và nhựa nano. Bearer cho biết "đây là lần đầu tiên" những khối u bí ẩn này được xác định chính xác là vi nhựa.

Bà chia sẻ lượng lớn vi nhựa trong não "dường như" có liên quan đến chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy vi nhựa đóng vai trò trong việc phát triển chứng mất trí nhớ.

Phát hiện này rất quan trọng đối với các nhà khoa học về tác hại của rác thải nhựa. Trong cuộc sống, vi nhựa đã xâm chiếm đại dương, hành tinh và cơ thể chúng ta. Các hạt nhựa đã được tìm thấy trong nhiều cơ quan và lưu thông trong máu do hít phải và tiêu thụ nhựa.

Hiệp hội Bảo tồn Đại dương cho biết các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu đầy đủ về cách thức những hạt nhựa siêu nhỏ, có kích thước dưới 5 mm, tác động đến cơ thể con người.

Tuy nhiên, họ cho rằng vi nhựa trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến chức năng tế bào, kích hoạt các con đường gây viêm và sản sinh ra các gốc oxy phản ứng. Những hiện tượng này có thể dẫn đến nhiều loại bệnh mạn tính khác nhau, bao gồm cả chứng mất trí nhớ.

Tác hại này đối với cơ thể con người cũng ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên. Động vật hoang dã cũng phải đối mặt với hậu quả của việc hít phải và nuốt phải vi nhựa, điều này có thể làm suy giảm thêm sự đa dạng sinh học của hành tinh.

Theo BlueCross BlueShield (BCBS), người tiêu dùng có khả năng ngăn chặn, hoặc ít nhất là giảm thiểu, sự phát tán của vi nhựa bằng cách:

Hạn chế rác thải nhựa gia dụng để giảm lượng khí thải carbon

Không hâm nóng hộp nhựa bằng lò vi sóng

Sử dụng bộ lọc nước máy

Mặc quần áo làm từ sợi tự nhiên

Tự làm chất tẩy rửa.