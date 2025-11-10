4 dấu hiệu ung thư biểu hiện ở chân không nên phớt lờ

Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư có thể hỗ trợ điều trị kịp thời và ngăn ngừa bệnh di căn nguy hiểm.

Sưng, tê chân bất thường có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư không nên phớt lờ. Ảnh: Shutterstock.

Ông Zhang, 71 tuổi, phát hiện một khối u không đau, không ngứa và không đều màu ở chân trái. Vì khối u không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, ông không để ý nhiều. Tuy nhiên, 3 tháng sau, khối u tăng kích thước nhanh chóng, ông Zhang bắt đầu bị đau dữ dội vào ban đêm. Cuối cùng, sau khi chụp PET-CT toàn diện, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển có di căn xương.

Chia sẻ với QQ News, bác sĩ Shen, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương quận Long Hoa, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cảnh báo khối u dường như không liên quan này ở chân thực chất là biểu hiện tiềm ẩn của việc tế bào ung thư di căn đến xương chi dưới qua đường máu.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là phần lớn các khối u ở chân không phải là ung thư, nhưng trường hợp của ông Zhang cảnh báo cần phải cảnh giác với bất kỳ thay đổi bất thường dai dẳng nào trong cơ thể.

Vì sao tế bào ung thư lại "chạy" đến chân?

Thông thường, nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các triệu chứng ở chân là các tình trạng lành tính như chấn thương, viêm hoặc khối u lành tính.

Tuy nhiên, trong ung thư học, những khối u ác tính có khả năng di căn cao, chẳng hạn ung thư phổi, ung thư vú hay ung thư tuyến tiền liệt, đôi khi có thể lan qua máu và xâm lấn hệ thống xương, đặc biệt là các xương chịu lực như xương đùi và xương chày.

Ngoài ra, tế bào ung thư cũng có thể di căn qua hệ bạch huyết, gây tắc nghẽn dẫn lưu bạch huyết ở chi dưới hoặc chèn ép dây thần kinh và gây ra các triệu chứng ở khu vực này.

Dấu hiệu bất thường ở chân cảnh báo ung thư

Nếu bạn có những dấu hiệu này ở chân, tốt nhất là nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt.

Khối u bất thường

Các khối u lành tính như u mỡ và u nang thường tương đối mềm, có ranh giới rõ ràng, di động và phát triển chậm. Các khối u ác tính, dù là sarcoma nguyên phát hay ung thư di căn, có thể cứng, cố định, bề mặt không đều và phát triển nhanh trong thời gian ngắn.

Đối với các khối u dai dẳng hoặc đáng ngờ, hãy nhanh chóng đi khám để sớm được xét nghiệm, và nếu cần thiết, sinh thiết để chẩn đoán.

Sưng chân

Sưng một bên chân nên được kiểm tra để xác định khả năng di căn hạch bạch huyết vùng chậu chèn ép tĩnh mạch. Trong khi đó, sưng đối xứng hai bên đôi khi có liên quan đến tình trạng giảm protein máu do ung thư tiến triển. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến hơn là các vấn đề về tim, thận hoặc tĩnh mạch ở chính chi dưới.

Điều quan trọng cần lưu ý là bệnh nhân có khối u ác tính cũng có nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới.

Đau xương tiến triển vào ban đêm

Không giống viêm khớp, thường nặng hơn khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi, cơn đau do ung thư có thể dai dẳng, sâu, âm ỉ, tăng nặng đáng kể vào ban đêm và không thể giảm hiệu quả bằng thuốc giảm đau thông thường. Loại đau này là một trong những đặc điểm điển hình của di căn xương.

Tê liệt chân tay không rõ nguyên nhân

Đây có thể là dấu hiệu của di căn cột sống chèn ép rễ thần kinh. Tuy nhiên, các bệnh lý lành tính như thoát vị đĩa đệm thắt lưng và hẹp ống sống là nguyên nhân phổ biến hơn gây tê chân.

Hiểu được mối liên hệ tiềm ẩn giữa các triệu chứng bất thường ở chân này và các bệnh lý nghiêm trọng có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Điểm mấu chốt là khi những dấu hiệu bất thường này xuất hiện ở chân, đặc biệt là nếu chúng dai dẳng hoặc ngày càng nặng hơn, cần đi khám sớm để được đánh giá chuyên môn, thay vì tự phán đoán hoặc hoảng sợ.