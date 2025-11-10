Thầy thuốc BV TW QĐ 108 tri ân nam quân nhân chết não hiến tạng

Ngày 9/11, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép.

Các bác sĩ tri ân bệnh nhân trước khi lấy - ghép tạng.

Đây là ca lấy - ghép đa tạng thứ tư trong năm 2025 của bệnh viện.

Người hiến tạng là nam quân nhân 55 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não cũ hai lần và rối loạn lipid máu. Ngày 4/11, ông nhập viện vì rối loạn ý thức, khó nói và được chẩn đoán nhồi máu não cấp hố sọ sau do tắc đỉnh động mạch thân nền, hẹp khít hai động mạch đốt sống. Dù được can thiệp lấy huyết khối cấp cứu, bệnh nhân vẫn chuyển dạng xuất huyết cầu não và rơi vào tình trạng chết não.

Khi biết không còn cơ hội hồi phục, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn là hiến tặng toàn bộ mô, tạng của người thân để cứu những bệnh nhân khác đang chờ đợi cơ hội sống.

Ngay trong sáng 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện kéo dài 2 giờ, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện. Toàn bộ các chuyên khoa và kíp mổ được huy động tối đa, làm việc liên tục để đảm bảo ca lấy và ghép tạng diễn ra an toàn, chính xác.

"Chúng tôi ghép tim cho một bệnh nhân; chia gan ghép cho hai bệnh nhân; hai thận cho hai người suy thận giai đoạn cuối; phổi được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được lấy để ghép cho hai bệnh nhân phù hợp", GS.TS Lê Hữu Song cho biết.

Đáng chú ý, lá gan của người hiến được chia thành hai mảnh hoàn chỉnh để ghép cho hai bệnh nhân: một người lớn (ghép tại Bệnh viện 108) và một trẻ em (ghép tại Bệnh viện Vinmec).

Ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép.

Kỹ thuật này gọi là In-Situ Split Liver Transplantation, được xem là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của lĩnh vực ghép gan. Nó đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác cấu trúc gan, hệ mạch máu - đường mật, tính toán thể tích mảnh ghép phù hợp và phối hợp nhịp nhàng giữa ba ê-kíp: lấy tạng, chia gan và ghép gan.

Với ca ghép tim, bệnh nhân là người bị suy tim giai đoạn D do bệnh cơ tim giãn, từng được cấy thiết bị hỗ trợ thất trái để kéo dài thời gian chờ ghép.

"Ca mổ này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn kỹ thuật. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý giữa các ê-kíp, chúng tôi rút ngắn được thời gian thiếu máu của tim chỉ còn 80 phút - từ lúc kẹp động mạch chủ ở người hiến đến khi tim được tái tưới máu ở người nhận", TS.BS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ.

Song song, hai ca ghép thận cũng được thực hiện tại hai phòng mổ khác. Cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, lượng nước tiểu đạt khoảng 300 ml/giờ đầu, nước tiểu trong, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Sau phẫu thuật, các bệnh nhân được chăm sóc tích cực 24/24. Hiện, những người ghép gan và thận đều hồi phục tốt, chức năng tạng cải thiện rõ rệt; bệnh nhân ghép tim đang được theo dõi sát trong phòng hồi sức đặc biệt.