Bé trai chào đời với dây rốn thắt nút thành búi

Bé trai ở Hà Nội may mắn chào đời an toàn dù dây rốn thắt hai nút. Đây là biến chứng hiếm có thể gây thiếu oxy và đe dọa tính mạng thai nhi.

Dây rốn của thai nhi bị thắt tới hai nút. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công một ca sinh đặc biệt khi phát hiện dây rốn của thai nhi bị thắt tới hai nút.

Ca mổ do ê-kíp của thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Toàn, Trưởng khoa D4, trực tiếp thực hiện. Khi mở tử cung, bác sĩ phát hiện dây rốn của sản phụ bị thắt hai nút nhưng may mắn chưa siết chặt.

Bé trai nặng 3,3 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, da hồng hào, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người mẹ cũng vượt cạn an toàn trong niềm vui vỡ òa của toàn bộ ê-kíp.

Theo các bác sĩ, dây rốn thắt nút là hiện tượng hiếm, chỉ gặp ở khoảng 0,3-2% các ca sinh. Dây rốn có thể bị thắt khi thai nhi di chuyển trong buồng ối, đặc biệt ở giai đoạn 9-12 tuần tuổi thai. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm dây rốn quá dài, thai nhỏ, giới tính nam, đa ối hoặc mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ.

Thông thường, nhờ có lớp thạch Wharton bao bọc bảo vệ mạch máu trong dây rốn, các nút thắt lỏng lẻo không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu nút siết chặt - do chuyển động của thai hoặc trong quá trình chuyển dạ - nguồn máu và oxy từ mẹ sang con có thể bị tắc nghẽn, gây suy thai cấp hoặc thai lưu.

Điều đáng nói là dây rốn thắt nút rất khó phát hiện qua siêu âm, vì đây không phải là dấu hiệu bất thường được chỉ định tìm kiếm thường quy trong quá trình theo dõi thai kỳ. Do đó, các bác sĩ thường chỉ phát hiện trong lúc sinh hoặc khi có dấu hiệu bất thường về nhịp tim thai.

Trường hợp của sản phụ trên là ví dụ điển hình. Khi có dấu hiệu đau bụng và nhịp tim thai bất thường, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp, giúp em bé được cứu sống kịp thời.

Hiện, bé trai sức khỏe ổn định, bú tốt, được theo dõi thêm tại khoa Sơ sinh. Các bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên khám thai định kỳ đầy đủ, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ, để kịp thời phát hiện các bất thường về nhịp tim thai.