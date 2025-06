Dễ mất tiền triệu vì lỗi này khi đưa 'khối nghỉ hè' du lịch bằng ôtô

Cho xe đi vào làn ETC khi phương tiện chưa dán thẻ thanh toán phí không dừng có thể khiến chủ xe đối diện mức phạt vài triệu đồng.

Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dịp hè, nhiều gia đình tranh thủ đưa "khối nghỉ hè" đi du lịch. Ôtô là phương tiện thường được sử dụng nhờ khả năng vận chuyển nhiều người và hành lý, đảm bảo nhu cầu du lịch ngắn ngày, thậm chí dài ngày với những dòng xe cỡ lớn.

Tuy nhiên, việc không kiểm tra tình trạng thẻ ETC của phương tiện trước các chuyến du lịch có thể khiến chủ xe mất cả triệu đồng tiền phạt.

Cụ thể, nội dung khoản 4, Điều 6 Nghị định 168 quy định mức phạt 2-3 triệu đồng khi người điều khiển ôtô không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) nhưng lại đi vào làn ETC.

Lỗi vi phạm này còn đi kèm hình thức xử lý bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Để đảm bảo không bị xử lý vi phạm với các mức phạt như trên, tài xế cần đảm bảo phương tiện đã có dán thẻ ETC trước khi cho xe di chuyển vào các tuyến cao tốc.

Việc kiểm tra tình trạng thẻ ETC gắn trên xe hay đảm bảo tài khoản ETC liên kết với thẻ định danh trên xe vẫn còn đủ tiền để trả phí khi lưu thông trên tuyến đường dự định đi cũng rất quan trọng.

Kiểm tra tình trạng tài khoản ETC trước khi di chuyển bằng ôtô để tránh bị phạt tiền triệu. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nếu xe chưa có tài khoản ETC, chủ xe có thể đăng ký trực tuyến tại nhà thông qua Internet, hoặc đến trực tiếp các điểm dịch vụ ETC. Trong trường hợp đã có tài khoản, chủ xe cũng cần kiểm tra tình trạng thẻ ETC dán trên xe để đảm bảo đủ điều kiện di chuyển vào các tuyến đường có thu phí không dừng.

Để kiểm tra số dư tài khoản ETC liên kết với xe, chủ xe có thể xem trên ứng dụng di động của ePass/VETC, kiểm tra trên website hoặc thông qua tổng đài. Nếu có đăng ký dịch vụ thông báo, biến động số dư tài khoản ETC sẽ được gửi về số điện thoại dưới hình thức tin nhắn SMS.

Để nạp tiền vào tài khoản ETC, khách hàng cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng của từng đơn vị cung cấp, chẳng hạn VETC hoặc ePass. Người dùng cũng có thể nạp tiền vào tài khoản tại các điểm dịch vụ VETC hoặc ngay trước/sau các trạm thu phí.

Việc nạp tiền vào tài khoản ETC theo hình thức chuyển khoản hoặc thông qua ví điện tử cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chịu một khoản phí dịch vụ nhất định khi nạp tiền.