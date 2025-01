Lưu ý khi cầm lái ôtô điện đi xa ngày Tết

Cầm lái ôtô điện có thể là trải nghiệm mới mẻ với những người đã quen với việc sử dụng xe xăng.

Xu hướng thuê/cho thuê xe điện đang nở rộ tại Việt Nam trong giai đoạn Tết Ất Tỵ khi các dòng ôtô thuần điện đã xuất hiện ngày càng nhiều ở dịch vụ thuê xe, cả cá nhân cho thuê lẫn các đơn vị chuyên nghiệp.

Trong một số trường hợp, việc cầm lái ôtô điện có thể là trải nghiệm đầu tiên của khách hàng, do vậy nhiều khả năng sẽ gây ra bỡ ngỡ cho những tài xế vốn đã quen với việc sử dụng ôtô động cơ đốt trong.

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi cầm lái ôtô điện để có chuyến hành trình trong những ngày Tết được trọn vẹn và an toàn.

Kiểm tra, bảo dưỡng xe

Tương tự các dòng xe động cơ đốt trong, ôtô điện cũng cần trải qua những bước kiểm tra, bảo dưỡng kỹ càng trước khi bắt đầu các chuyến hành trình dài trong dịp Tết Nguyên đán.

Ôtô điện không phải thay nhớt động cơ, nhưng các hạng mục khác như lốp, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, nước rửa kính vẫn cần được kiểm tra và bổ sung, thay thế khi cần thiết.

Tài khoản ETC của xe cũng cần được kiểm tra để đảm bảo di chuyển thông suốt qua các trạm thu phí.

Ôtô điện cũng sử dụng ắc-quy để cấp điện cho hệ thống đèn, còi, do vậy việc kiểm tra bộ phận này cũng quan trọng tương tự trường hợp xe xăng.

Tài xế nên chuẩn bị sẵn dây câu bình ắc-quy để đề phòng trường hợp cạn bình, bên cạnh các dụng cụ hỗ trợ khác như bộ đồ nghề thay lốp, thiết bị bơm lốp để nhanh chóng xử trí tình huống.

Cẩn trọng sự khác biệt với xe xăng

Phần lớn ôtô điện có sức mạnh động cơ nhỉnh hơn so với xe xăng đồng hạng.

Chẳng hạn, VF 6 Plus trang bị motor điện mạnh 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Các thông số này ở Mitsubishi Xforce Ultimate và Toyota Yaris Cross HEV lần lượt 103 mã lực/141 Nm và 169 mã lực/262 Nm.

Do vậy, "nước đầu" của ôtô điện có xu hướng diễn ra mạnh mẽ hơn so với xe xăng, khiến việc kiểm soát chân ga ở giai đoạn xuất phát có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ trong lần đầu cầm lái.

Bên cạnh đó, ôtô điện cũng được trang bị tính năng phanh tái sinh, vừa giúp xe giảm tốc vừa thu hồi một phần điện năng về pin cao áp khi người điều khiển buông chân ga.

Đối với nhóm người dùng đã quen với việc điều khiển xe xăng, phanh tái sinh có thể gây ra những sự bất tiện, khiến xe giật cục và gây cảm giác không thoải mái cho hành khách đi cùng.

Ở một số dòng ôtô điện, xe có thể tự về P khi tài xế gỡ dây an toàn và mở cửa xe. Tuy nhiên, nếu tài xế rời xe mà dây đai an toàn vẫn cài hoặc đang sử dụng chốt an toàn giả, hệ thống sẽ cho rằng vẫn còn người trên xe. Khi này, hệ thống sẽ không tự động về P, khiến chiếc xe tiếp tục hoạt động theo số D hoặc R đang cài sẵn, có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc.

Đảm bảo đủ pin cho chuyến hành trình

So với đổ xăng, việc nạp năng lượng cho ôtô điện là tương đối khó khăn hơn bởi mang lưới trạm sạc công cộng tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng trạm xăng dầu hiện có.

Do vậy, cầm lái ôtô điện về quê ăn Tết cần chuẩn bị chi tiết lịch trình, xem xét quãng đường sẽ di chuyển đồng thời kiểm tra các trạm sạc có thể sử dụng trên đường di chuyển.

Với những hành trình có quãng đường không dài hơn phạm vi hoạt động tối đa của xe, điểm đến phải có trạm sạc công cộng hoặc nơi dừng chân cần có thể sử dụng sạc qua đêm tại nhà.

Với các chuyến hành trình dài hơn, tài xế cần chọn một điểm dừng có trạm sạc công cộng giữa chuyến đi để cắm sạc xe, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi.

Việc "chia nhỏ" hành trình bất kể quãng đường cũng được khuyến khích khi di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân. Điều này sẽ giúp xe, tài xế và hành khách đều có cơ hội được nghỉ ngơi, "sạc" lại năng lượng trước khi tiếp tục di chuyển.

Tài xế cũng cần thường xuyên kiểm tra quãng đường có thể di chuyển còn lại của xe, bởi mức độ tiêu thụ năng lượng của ôtô điện sẽ thay đổi liên tục trong quá trình di chuyển.

Trong trường hợp gặp phải tình trạng kẹt xe kéo dài không thể di chuyển, tài xế có thể chuyển xe điện sang chế độ cắm trại để giảm tiêu thụ năng lượng của gói pin cao áp. Khi này, động cơ điện của xe ngưng hoạt động nhưng hệ thống điều hòa, giải trí trên xe vẫn có thể sử dụng bình thường.