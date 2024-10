Đề nghị Bộ Công an điều tra 8 dự án ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương

Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương.

Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Dấu hiệu lừa đảo, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Kết luận thể hiện, cùng với kết quả đạt được, TTCP nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra theo quy định, với một số nội dung.

Cụ thể, tại Bình Dương, TTCP cho rằng, các dự án: Nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 90.504 m2 đất; Khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64,050 m2; Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích 47.882,8 m2 đất (đều ở phường Dĩ An, TP Dĩ An) bị doanh nghiệp bán nền đất trái quy hoạch.

Cạnh đó, việc mua bán có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tại Hà Nội, TTCP đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để điều tra, xử lý theo quy định đối với Dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ (tại số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy).

Theo đó, tại dự án này, TTCP cho rằng UBND TP Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất thấp hơn 57,5 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam. Việc này có nguy cơ làm giảm giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách.

Một số người dân lấn chiếm khu đất dự án kéo dài nhiều năm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng đất, đến nay chưa được Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, UBND TP Hà Nội, các cơ quan liên quan xử lý, nguy cơ thất thoát quyền sử dụng đất.

Chuyển đổi mục đích, chủ trương đầu tư không đúng

Đối với dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại (tại đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) TTCP xác định, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông (Công ty Phương Đông) bằng giá trị sử dụng và thương mại của quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm là không đúng quy định.

Việc này dẫn đến UBND TP Hà Nội thu hồi đất, giao đất, cho phép Công ty Phương Đông chuyển mục đích sử dụng 14.346,6 m2 đất để thực hiện dự án, không đúng với phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Trên dự án, Công ty Phương Đông sử dụng 312 căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài là không đúng mục đích sử dụng đất được UBND TP Hà Nội phê duyệt; không đúng chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở (số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân), TTCP kết luận, từ việc góp vốn không đúng quy định, UBND TP Hà Nội thu hồi 23.380 m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1, giao cho Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở mà không bồi thường, giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất đai 2003.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy theo mệnh giá, không đấu giá, không thẩm định giá cổ phần, là vi phạm quy định Điều 16 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ.

Còn tại TP.HCM, hai dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại và nhà ở tại số 244 Kha Vạn Cân và dự án Khu nhà ở thấp tầng số 5 đường 22 Khu phố 4 (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai 2003.

Theo TTCP, việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM ký văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, chuyển mục đích sử dụng 1.090 m2 tại số 244 Kha Vạn Cân và 6.849,9 m2 tại số 5 đường 22 Khu phố 4 không đúng thẩm quyền. Hậu quả khiến việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất vi phạm Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.