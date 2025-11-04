Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc tại Pullman

  • Thứ ba, 4/11/2025 15:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 4/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội), đại diện VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các bị cáo ở nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choo Keun bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Phan Trường Giang bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Danh bac, Khach san Pulman, Danh bac o Pullman anh 1

Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội "Đánh bạc", Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Vũ Phong (53 tuổi) mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Trong các "con bạc", Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng đã mở thẻ để chơi từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD (185 tỷ đồng).

Danh bac, Khach san Pulman, Danh bac o Pullman anh 2

Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng trước khi bị khởi tố.

Lần chơi nhiều nhất của ông Dũng là hơn 331.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 759.269 USD (khoảng 18 tỷ đồng).

Với ông Ngô Ngọc Đức, từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng).

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

Khoi to doi tuong chuyen san xuat nuoc cham, nuoc giat gia hinh anh

Khởi tố đối tượng chuyên sản xuất nước chấm, nước giặt giả

2 giờ trước 15:02 4/11/2025

0

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (SN 1986) về hành vi "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Bat doi tuong hiep dam tre em roi bo tron hinh anh

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

3 giờ trước 14:21 4/11/2025

0

Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) thông tin đơn vị bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu (sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tổng hợp

Đánh bạc Khách sạn Pulman Đánh bạc ở Pullman Hà Nội Đánh bạc Khách sạn Pulman Đánh bạc ở Pullman

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý