Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc tại Pullman

Chiều 4/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội), đại diện VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các bị cáo ở nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choo Keun bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Phan Trường Giang bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội "Đánh bạc", Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Vũ Phong (53 tuổi) mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Trong các "con bạc", Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng đã mở thẻ để chơi từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD ( 185 tỷ đồng ).

Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng trước khi bị khởi tố.

Lần chơi nhiều nhất của ông Dũng là hơn 331.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng ), lần ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 759.269 USD (khoảng 18 tỷ đồng ).

Với ông Ngô Ngọc Đức, từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng ).

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất 700 USD (16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).