Khởi tố đối tượng chuyên sản xuất nước chấm, nước giặt giả

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (SN 1986) về hành vi "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Trước đó, cơ sở của Tâm bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt quả tang sản xuất hàng giả, tạm giữ các sản phẩm, đồ vật gồm: 469 can nhựa loại 4 lít/can, bên trong có sản phẩm dung dịch màu đen, có mùi nước mắm; 4 thùng phuy bằng nhựa, chứa sản phẩm dung dịch có mùi nước giặt, xả vải với tổng dung tích khoảng hơn 3.000 lít; 120 túi nước xả vải có đề nhãn hiệu Hygiene, loại 1100 ml, xuất xứ Thái Lan; 780 chai nhựa màu đen, 6521 túi nhựa các loại có in nhãn hiệu Hygiene, 2 máy chiết rót chất lỏng và nhiều hóa chất khác...

Đối tượng Nguyễn Đức Minh Tâm.

Tâm khai làm nghề chào hàng và bán lẻ hàng tạp hóa (sữa, bánh ngọt, bia, nước giặt, nước mắm…) cho các công ty, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh An Giang cũ, thuê Đặng Văn Thừa đi giao hàng.

Nảy sinh ý định sản xuất nước giặt, nước chấm giả các thương hiệu đang bán chạy trên thị trường với mục đích thu lợi bất chính, Tâm thuê 1 căn nhà tại tổ 7, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) để làm nơi sản xuất hàng giả. Tâm thuê một đối tượng phụ giúp tiến hành sản xuất hàng giả là nước giặt và nước chấm.

Tâm lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức pha chế nước giặt, nước chấm và đặt mua các hóa chất, hơn 6.500 vỏ túi đựng nước giặt xả đã in sẵn theo mẫu các dòng sản phẩm của thương hiệu Hygiene Thái Lan, sau đó tự mua thêm các dụng cụ như thùng phuy, máy chiết rót…và bắt đầu tiến hành pha chế, sản xuất nước giặt, xả vải và nước chấm theo cách thức đã học được trên mạng.

Tang vật thu giữ.

Đối với việc sản xuất nước chấm giả, Tâm pha chế các loại hóa chất (nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi...) vào các thùng loại lớn tạo thành dung dịch có màu và mùi giống nước mắm. Tâm đặt mua vỏ thùng giấy và các chai nước chấm nhãn hiệu "Nam Ngư đệ nhị" loại chai 900 ml thật, đã qua sử dụng từ các điểm thu mua phế liệu mang về rửa lại và chiết rót loại nước chấm do Tâm tự pha chế vào chai, đóng thùng lại theo quy cách 15 chai/thùng, làm giả nước chấm nhãn hiệu "Nam Ngư đệ nhị".

Ngoài ra, Tâm chiết rót nước chấm tự pha chế vào các chai nhựa loại 4 lít/chai và không dán nhãn hiệu để mang đi tiêu thụ. Đối với loại nước chấm giả nhãn hiệu "Nam Ngư đệ nhị", Tâm bán với giá 300.000 đồng/thùng/15 chai (rẻ hơn người khác khoảng 20.000 đồng/thùng); đối với loại nước chấm không dán nhãn do Tâm tự sản xuất bán với giá 40.000 đồng/can 4 lít.

Tâm mua các vỉ chai nước chấm "Nam Ngư đệ nhị" đã qua sử dụng từ các vựa phế liệu. Tâm khai nhận đã bán các loại nước chấm giả cho nhiều quán ăn trên địa bàn phường Long Xuyên và các vùng lân cận.

Đối với việc sản xuất nước giặt giả, Tâm tiến hành pha chế các loại hóa chất (nước, chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt...) vào 4 phuy nhựa loại lớn (từ 1.000 lít đến 1.500 lít) tạo thành 2 loại dung dịch sánh, sệt có màu hồng và màu trắng có mùi giống nước giặt, xả vải. Sau đó, Tâm chiết rót vào các túi in nhãn hiệu Hygiene Thái Lan mang đi chào hàng và bán cho các cửa hàng tạp hóa, các điểm bán lẻ lề đường.