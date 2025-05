Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có thông báo tạm dừng lưu thông nguyên liệu thực phẩm bột kem không sữa (ALMERCRÈME R941 NON DAIRY CREAMER).

Bột kem thường được sử dụng trong pha chế, chế biến thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Thông báo số 1155/TB-ATTP về việc đề nghị tạm dừng lưu thông Nguyên liệu thực phẩm bột kem không sữa (ALMERCRÈME R941 NON DAIRY CREAMER) (Batch no: 0009529937, MFG: 08/04/2025, EXP 08/04/2027). Số lượng: 26 bao (25 kg/bao) kể từ ngày 28/5/2025.

Sản phẩm do Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc, địa chỉ: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tự công bố.

Tên nhà sản xuất: Kerry Ingredients (M) Sdn Bhd, địa chỉ: PLO 766 & 767(PTD 228767); Jalan Keluli 7, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia.

Tên cơ sở kinh doanh (cơ sở được kiểm tra): Công ty TNHH TM & DV Vinmate, địa chỉ: Khu Đồng Trùng, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Về lý do tạm dừng lưu thông: Cục An toàn thực phẩm cho biết nguyên liệu thực phẩm bột kem không sữa (ALMERCRÈME R941 NON DAIRY CREAMER) vi phạm nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (thành phần).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH TM & DV Vinmate có trách nhiệm thực hiện liên hệ với Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.