Đề nghị truy tố người phụ nữ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 800 triệu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết kết thúc điều tra chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố đối với Trần Thị Thu Sương (SN 1964, cư trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Sương và N.T.Th (cư trú tại đặc khu Phú Quốc) quen biết nhau từ trước, đầu năm 2018, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Sương kêu Th mua toàn bộ phần di sản thừa kế Sương được hưởng từ căn nhà và đất tại khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Đối tượng Trần Thị Thu Sương. Ảnh: CACC.

Ngày 6/2/2018, hai bên ký hợp đồng mua bán đất và tài sản trên đất với giá thỏa thuận hơn 16,6 tỷ đồng , Sương đã nhận của Th số tiền 800 triệu đồng.

Ngày 24/4/2023, Sương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 178,2 m2, không chuyển nhượng phần di sản được hưởng theo cam kết trong hợp đồng mua bán đất và tài sản trên đất với Th mà Sương lại chuyển nhượng phần di sản này cho ông H.T.T với giá 17 tỷ đồng .

Sau đó, ông T đã trả nợ giúp Sương 7 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản của Sương 9,8 tỷ đồng . Số tiền có được Sương không trả lại cho Th 800 triệu đồng mà tắt điện thoại và lánh mặt, nên Th gửi đơn tố giác đến Cơ quan Công an.

Sau khi Cơ quan Công an ra quyết định truy tìm đối với Sương, thì Sương đã ra trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.