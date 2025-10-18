'Đêm lửa' thanh xuân rực rỡ của sinh viên Báo chí

Gala nhạc hội chào tân sinh viên do khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức sẽ trở thành điểm hẹn rực rỡ cho tân sinh viên khóa 45.

Chivalry Quest giúp tân sinh viên làm quen môi trường mới ở bậc đại học. Ảnh: BTC.

"Premiere 2025: Chivalry Quest" là sự kiện chào tân sinh viên khóa 45 của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), khởi động từ ngày 7/9.

Nhìn lại hành trình 2 tháng sau ngày nhập học, Premiere 2025 đã dẫn dắt tân sinh viên qua hai chặng thử thách. Các tân binh K45 đã từng bước chinh phục chuỗi nhiệm vụ, dần làm quen với môi trường học tập mới, kết nối đồng đội và khẳng định bản thân.

Nếu ​​chặng 1 (Swordbound) là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về tinh thần dấn thân, chặng 2 (Flags of Fellowship) lại dẫn tân binh đi qua những cung đường thử thách tình đồng đội.

Không dừng lại ở các hoạt động trực tiếp, Premiere 2025 còn lan tỏa tinh thần sáng tạo qua cuộc thi ảnh online Knightcraft. Đây là nơi các tân sinh viên thể hiện cá tính tập thể thông qua hình ảnh, kể lại hành trình nhập cuộc của mình bằng góc nhìn độc đáo và đầy cảm hứng, khẳng định tài năng sáng tạo bất tận của bản thân.

“Mỗi khoảnh khắc Premiere đều gửi gắm những lời chúc ý nghĩa và sự động viên chân thành từ thầy cô và anh chị trước khi chúng em bước vào năm học mới”, Minh Thư (tân sinh viên khóa 45) chia sẻ.

Qua các buổi gặp mặt, tân sinh viên K45 nhanh chóng thắt chặt tình đồng đội. Ảnh: BTC.

Ngày 20/10 sắp tới, tại hội trường lớn của học viện, đêm gala Premiere 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là cột mốc khép lại hành trình chào tân sinh viên khóa 45 với những trải nghiệm âm nhạc và sân khấu bùng nổ. Các tân sinh viên sẽ chính thức đón nhận sứ mệnh mới, viết nên câu chuyện của mình, với niềm kiêu hãnh và khát vọng không ngừng vươn lên.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ban nhạc Chillies và nghệ sĩ SIXTYUPTOWN là điểm nhấn đáng mong đợi của chương trình.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện chào tân, Premiere 2025 đã góp phần khắc họa hình ảnh khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - một tập thể năng động, sáng tạo và liên tục đổi mới. Đây chính là nền tảng để khoa không ngừng nâng cao vị thế trong môi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như trong khối ngành truyền thông tại Hà Nội.

TS Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - chia sẻ: “Nếu mỗi chặng của Chivalry Quest là một thử thách, Gala Nhạc hội chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và đồng hành của tân sinh viên. Sau cột mốc đầu tiên này, cô mong rằng các tân binh khóa 45 sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiệp sĩ để viết nên hành trình tương lai của mình”.