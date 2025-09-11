Tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội gây chú ý

Khoảnh khắc giới thiệu và trao bằng khen cho các tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khiến dân mạng trầm trồ.

Các tân sinh viên nhận giấy khen từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Từ ngày 8-12/9, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa cho 10.000 tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường.

Trong đó, màn giới thiệu và trao giấy khen cho các tân sinh viên thu hút sự chú ý. Video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Các tân sinh viên được giới thiệu đều là những em dẫn đầu các phương thức xét tuyển như đoạt huy chương quốc tế, giải nhất học sinh giỏi quốc gia, điểm SAT/A-Level tuyệt đối, thủ khoa thi tốt nghiệp, tốp đầu thi đánh giá tư duy... Cụ thể như sau:

STT Họ tên Thành tích 1 Võ Trọng Khải Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025 2 Nguyễn Trần Hiệu Huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu 2025 3 Nguyễn Công Vinh Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế 2025 4 Trần Nguyên Khải Huy chương bạc Olympic Vật lý châu Âu 2025 5 Phan Quang Triết Huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á 2025 6 Trần Trung Hiếu Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á 2025 7 Ngô Tùng Lâm Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán 8 Trần Chu Lai Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý 9 Lê Phú Quang Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán 10 Nguyễn Hải An Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học 11 Lê Ngọc Quý Hiển Giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh 12 Nguyễn Ngọc Hân SAT 1.600/1.600, IELTS 8.0 13 Vũ Trần Trọng Nhân A-Level 30/30, IELTS 8.0 14 Đinh Tùng Chi A-Level 30/30, IELTS 8.0 15 Nguyễn Viết Thành Điểm xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đạt 99,3 điểm 16 Nguyễn Chí Kiên Điểm xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đạt 99,19 điểm 17 Trần Ánh Dương Điểm xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đạt 99,11 điểm 18 Vũ Minh Đức Điểm xét theo đánh giá tư duy đạt 100/100 điểm 19 Lê Quảng Minh Điểm xét theo đánh giá tư duy đạt 99,56/100 điểm 20 Lê Cao Sơn Điểm xét theo đánh giá tư duy đạt 98,06/100 điểm 21 Vũ Tiến Mười Điểm xét theo đánh giá tư duy đạt 95,73/100 điểm 22 Bùi Thu Hà Điểm xét theo đánh giá tư duy đạt 95,72/100 điểm 23 Nguyễn Duy Phong Điểm thi tốt nghiệp khối A00 đạt 30/30 điểm 24 Nguyễn Quang Minh Điểm thi tốt nghiệp khối A00 đạt 30/30 điểm 25 Nguyễn Tự Quyết Điểm thi tốt nghiệp khối A00 đạt 30/30 điểm

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên bằng bốn phương thức, gồm xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển khác (dành cho các trường hợp diện cử tuyển; lưu học sinh hiệp định và các học sinh học tập các trường THPT ở nước ngoài).

Với phương thức xét tuyển tài năng, Đại học Bách Khoa Hà Nội xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét dựa trên chứng chỉ quốc tế SAT, ACT...; xét dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm 2025, 222 sinh viên chính thức trúng tuyển vào trường theo diện tuyển thẳng. Trong đó, 6 sinh viên đoạt huy chương quốc tế, còn lại đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia.

Hầu hết sinh viên trúng tuyển thẳng đều đăng ký học các ngành về Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, Ôtô, Vi mạch, Bán dẫn...

Với xét chứng chỉ quốc tế, nhiều em có kết quả cao như điểm SAT 1.600/1.600 kèm IELTS 8.0, AP 15/15 và IELTS 8.5. Một số bạn đạt A-Level 30/30 kèm IELTS từ 7.5.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 29,39 điểm. 3/8 thủ khoa toàn quốc khối A00 (đạt 30/30 điểm) đều đã trúng tuyển vào trường.