Chủ nhân huy chương Olympic quốc tế chọn đại học nào?

Theo thông tin từ Đại học Kinh tế Quốc dân, em Ninh Quang Thắng (cựu học sinh lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) đã trúng tuyển thẳng vào ngành Khoa học dữ liệu của trường. Trước đó, Thắng ghi dấu ấn khi đoạt huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế 2025, huy chương đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2025, giải nhì môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các năm học 2024-2025, 2023-2024. Ảnh: NEU.

Hoàng Xuân Bách , chủ nhân huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2024, chính thức trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2024, khi học lớp 11 (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Bách đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học với điểm số cao nhất toàn quốc. Cùng năm này, nam sinh còn đoạt huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Bách được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Ảnh: NVCC.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng là ngôi trường được nhiều chủ nhân huy chương Olympic quốc tế lựa chọn. Trong đó, em Trần Minh Hoàng (cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đã chọn khoa Toán - Cơ - Tin của trường. Nam sinh là chủ nhân huy chương vàng và bạc tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2025 và 2024. Hoàng được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba năm 2024 vì thành tích xuất sắc tại đấu trường quốc tế. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Em Nguyễn Thế Quân (cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) cũng chọn Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Vật lý học. Trước đó, Quân từng giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Năm 2024, khi học lớp 11, nam sinh cũng đoạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á. Ảnh: NVCC.

Em Lý Bá Khôi (áo xanh than, cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) là chủ nhân huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á 2025, huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế 2025. Với tài năng Vật lý, Khôi theo đuổi ngành Khoa học Vật liệu tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: HUS.

Hai em Trần Trung Kiên (bên trái) và Ngô Quang Minh (bên phải) trúng tuyển thẳng vào khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong đó, Trung Kiên (cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đoạt huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế Mendeleev 2025. Còn em Quang Minh (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh) là chủ nhân huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2025. Minh chia sẻ mong muốn của em là được theo đuổi bộ môn Hoá học, đi sâu nghiên cứu những lĩnh vực mà em thấy thiết thực, từ đó góp phần đóng góp cho đất nước. Ảnh: HUS.

Lê Kiến Thành , chủ nhân huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025, huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2025, đã trúng tuyển vào chương trình tiên tiến (APCS), ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nam sinh đã được nhà trường cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: Báo Gia Lai.

Lê Phan Đức Mân (cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) có chung lựa chọn ngành học với Kiến Thành. Mân là chủ nhân huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế 2025, từng giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Nam sinh cũng được trường trao học bổng 100% học phí toàn khóa. Ảnh: THPT chuyên Lê Hồng Phong.

