6 thói quen của người thành công

1. Đọc sách: Một thói quen phổ biến của người thành công là đọc sách thường xuyên, giúp mở rộng kiến thức trên nhiều lĩnh vực, cải thiện tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Bạn có thể đọc sách chuyên ngành để cập nhật các xu hướng, phương pháp mới nhất. Bên cạnh đó, việc khám phá các chủ đề khác như tiểu thuyết, tiểu sử, khoa học, lịch sử cũng rất hữu ích, vừa là cách thư giãn, vừa mở mang thêm nhiều kiến thức mới.

2. Duy trì thói quen: Hầu hết người thành công đều có thói quen thiết lập và tuân thủ các thói quen hàng ngày. Những thói quen này giúp họ đặt ra mục tiêu rõ ràng và xây dựng lộ trình để đạt được chúng, đồng thời đo lường được tiến độ của bản thân. Bạn có thể xây dựng và duy trì thói quen hiệu quả bằng cách nghiên cứu các thói quen hữu ích, phù hợp với ngành nghề và mục tiêu của bạn; viết ra những thói quen đó ở nơi dễ nhìn thấy và đặt lời nhắc; chia nhỏ các thói quen thành danh sách việc cần làm hàng ngày. Cuối cùng, bạn cần đánh giá lại thói quen định kỳ để đảm bảo chúng vẫn phù hợp với mục tiêu và tìm cách cải thiện chúng.

3. Luôn thử thách bản thân: Thử thách bản thân là cách hiệu quả để bạn đạt được nhiều thành tựu hơn. Khi đối mặt với nhiệm vụ mới, bạn sẽ học được cách vượt qua giới hạn của mình. Tuy nhiên, điều này đôi khi đòi hỏi bạn phải chấp nhận rủi ro. Hãy nhớ rằng không ai trở nên xuất sắc bằng cách luôn làm những điều dễ dàng. Thử thách là cơ hội để bạn khám phá tiềm năng thật sự của bản thân và tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của mình.

4. Duy trì lối sống lành mạnh: Những người thành công thường có lối sống khoa học, bởi điều này giúp họ tăng năng suất và giữ được sự minh mẫn. Các thói quen lành mạnh bao gồm ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc, đảm bảo luôn khỏe mạnh để làm việc hiệu quả nhất. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xây dựng một chiến lược quản lý căng thẳng trong công việc và cuộc sống cá nhân.

5. Đặt ra và theo đuổi mục tiêu: Để đạt được thành công, bạn cần học cách đặt ra mục tiêu, lên kế hoạch cụ thể và theo dõi tiến độ. Điều này có nghĩa là bạn phải sống có mục đích, luôn hướng về phía trước và hành động. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chia nhỏ các mục tiêu lớn thành những bước nhỏ hơn, dễ thực hiện. Việc theo đuổi các mục tiêu sẽ giúp bạn xác định được mục đích sống và không ngừng hoàn thiện bản thân.

6. Mở rộng và duy trì các mối quan hệ: Để xây dựng một sự nghiệp và cuộc sống thành công, việc tạo dựng các mối quan hệ ý nghĩa là điều quan trọng. Những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với đồng nghiệp trong ngành sẽ giúp bạn nắm bắt những cơ hội mới và cập nhật các xu hướng thay đổi. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.