Đến 40 tuổi, người trẻ Mỹ may ra mua được nhà

Từng được xem là cột mốc của tuổi trưởng thành, việc mua nhà giờ đây trở thành “thành tựu tuổi trung niên” với Gen Z, khi giá nhà và chi phí sinh hoạt vượt xa thu nhập trung bình.

Chỉ 1/3 Gen Z Mỹ đủ khả năng tài chính để thực hiện. Ảnh minh họa: Shvets Production/Pexels.

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ (NAR), độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 40 tuổi, so với 33 tuổi cách đây chỉ 4 năm. Khi khảo sát đầu tiên được thực hiện vào năm 1981, con số này chỉ là 29 tuổi.

Trong khi thế hệ Baby Boomer từng có thể mua nhà bằng tiền mặt, thế hệ trẻ hiện đối mặt với thực tế khác hẳn, giá nhà trung bình hiện nay đạt 415.200 USD , tăng hơn 50% so với năm 2019. Dù lãi suất thế chấp năm 1981 từng chạm mức 16%, khi đó giá nhà chỉ khoảng 68.900 USD , tương đương khoản trả góp hàng tháng khoảng 1.100 USD . Còn hiện tại, khoản thanh toán trung bình đã vượt 2.000 USD mỗi tháng, theo Fortune.

Gen Z, nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012, hiện mới trong độ tuổi 13-28. Ngay cả những thành viên lớn tuổi nhất cũng vẫn còn ít nhất một thập kỷ nữa mới chạm ngưỡng trung bình của người mua nhà lần đầu. Với thế hệ này, việc sở hữu nhà dường như đã trở thành “thành tựu ở tuổi trung niên”, thay vì cột mốc tuổi 30 như trước đây.

Lý do không chỉ nằm ở giá bất động sản. Khi người trẻ chật vật tích góp tiền đặt cọc, thế hệ boomer lại đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ trị giá 82 nghìn tỷ USD , gấp đôi thế hệ Gen X và gấp 4 lần thế hệ Millennial. Chỉ riêng giá trị tài sản nhà ở, nhóm Boomer đã sở hữu khoảng 19 nghìn tỷ USD tại Mỹ.

Sự chênh lệch này khiến Gen Z có thể mất tới 150.000 USD giá trị tài sản tích lũy so với thế hệ trước, bởi việc mua nhà sớm vốn là cách phổ biến nhất để người Mỹ xây dựng tài sản ròng thông qua tăng giá bất động sản.

Với nhiều người trẻ Mỹ, “mua nhà” giờ chỉ còn nằm trong danh sách mơ ước. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Dù bị “gạt ra bên lề” khỏi thị trường nhà đất, nhiều người trẻ Mỹ vẫn giữ niềm tin rằng sở hữu nhà là một phần của “Giấc mơ Mỹ”. Khảo sát của Realtor.com cho thấy 2/3 Gen Z coi việc mua nhà là mục tiêu quan trọng trong đời, và hơn một nửa tin rằng đó là biểu tượng của thành công. 69% người tham gia cũng đồng ý rằng đầu tư bất động sản là cơ hội tạo dựng tài sản.

Tuy nhiên, chỉ 36% trong số họ tự nhận đủ khả năng tài chính để mua nhà, dù gần một nửa cho biết đã “sẵn sàng” về mặt tâm lý. Trong khi chờ đợi, phần lớn Gen Z vẫn chọn thuê nhà và nhiều người trong số họ đang phải chật vật xoay sở giữa chi phí sinh hoạt tăng cao. Không ít người rút tiền từ quỹ hưu trí hay thậm chí bỏ bữa để chi trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

Một nghịch lý khác được chỉ ra trong khảo sát của Empower, người Mỹ vẫn nghĩ 30 tuổi là độ tuổi trung bình để mua căn nhà đầu tiên, 29 tuổi để có công việc mơ ước và 35 tuổi để đạt thu nhập sáu con số. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, với giá nhà vượt xa thu nhập trung bình và thị trường việc làm đang “đóng băng”, những mốc này ngày càng xa vời.

Lạm phát, lãi suất cao, nợ hộ gia đình tăng kỷ lục và mức lương trì trệ đang khiến nhiều người trẻ Mỹ buộc phải ở lại nhà cha mẹ lâu hơn. Thậm chí, một số người phải dùng quỹ hưu trí như tài khoản thanh toán để trang trải chi phí.

Với Gen Z, theo khảo sát của, “thăng tiến sự nghiệp” mới là cột mốc quan trọng nhất, được gần 50% người tham gia xếp trên cả việc mua nhà, kết hôn hay sinh con.