Mất bạn sau khi thành triệu phú USD

Với nhiều triệu phú USD tự thân, cảm giác cô đơn sau thành công là cái giá ít ai lường trước.

8 năm trước, Lisa Johnson vẫn gánh khoản nợ 35.000 GBP (khoảng 44.800 USD). Đến nay, công việc kinh doanh đã mang về cho cô hơn 20 triệu GBP. Ảnh: Tori Ferenc/BI.

Khi Lisa Johnson trở thành triệu phú chỉ vài năm sau khi khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, cô không chỉ thoát khỏi khoản nợ 35.000 GBP (khoảng 44.800 USD ), mà còn mất đi điều những người bạn thân thiết từng đồng hành suốt nhiều năm.

“Họ biến mất, không lời giải thích. Tôi không thay đổi cách đối xử với ai cả, nên thật sự rất sốc. Chỉ là họ dừng nói chuyện với tôi”, Johnson kể với Business Insider.

Sinh ra trong khu nhà ở xã hội tại Anh, Johnson không phải trường hợp hiếm. Càng nhiều người tự thân gây dựng sự nghiệp và gia nhập tầng lớp triệu phú, họ càng nhận ra sự cô lập đến từ chính những mối quan hệ cũ.

Sự cô đơn của thành công

Những người làm giàu tự thân thường có lối sống và tư duy khác biệt, như tiết kiệm, hoạch định dài hạn, đặt ưu tiên vào hiệu quả và mục tiêu tài chính. Chính điều này đôi khi tạo khoảng cách vô hình với bạn bè hoặc người thân.

Khi Lane Kawaoka trở thành triệu phú nhờ đầu tư bất động sản, anh nhận ra “sự cô đơn của thành công”.

“Đồng nghiệp không hiểu điều tôi thấy quan trọng. Không phải họ kém thông minh, mà chúng tôi chỉ đang quan tâm đến những thứ khác nhau”, anh nói.

Kawaoka ngại chia sẻ về mục tiêu vì sợ bị cho là khoe khoang. Anh cũng tránh nói về tiền bạc, không muốn bạn bè nghĩ rằng mình “dư dả” để bao trọn mọi buổi ăn.

“Tôi vẫn sống tiết kiệm, nhưng cảm giác bị hiểu lầm khiến tôi thu mình lại”, anh kể.

Triệu phú kiêm chuyên gia trị liệu tài chính Joy Slabaugh từng trải qua rạn nứt với người thân chỉ vì một khoản cho vay tưởng chừng nhỏ. Ảnh: Joanna Kulesza/BI.

Theo chuyên gia trị liệu Clay Cockrell, người tư vấn cho nhiều khách hàng giàu có, “việc duy trì mối quan hệ với những người không thể cùng trải nghiệm hoặc hiểu được thế giới của bạn là điều rất khó. Dần dần, họ sống trong bong bóng của chính mình”.

Với Jeremy Barker, cựu lính cứu hỏa sau này trở thành CEO của công ty cửa gỗ thủ công, hành trình làm giàu cũng là hành trình đánh mất kết nối.

“Các đồng nghiệp ở trạm cứu hỏa bắt đầu trêu tôi vì làm việc quá nhiều. Họ muốn gặp nhau vào ngày nghỉ, còn tôi chỉ muốn dành thời gian cho công ty”, Barker kể. Không lâu sau, những lời mời tụ họp cũng biến mất.

Áp lực công việc khiến Barker dần trở thành “người cha vắng mặt”. Ngày anh được khuyên nên rời trạm cứu hỏa để toàn tâm cho công việc và gia đình, về đến nhà, chỉ có chú chó chạy ra chào.

“Vợ tôi nói nếu muốn được coi như người cha, hãy bắt đầu sống như một người cha”, anh nhớ lại.

Lisa Johnson chia sẻ rằng cô từng bị bạn bè mỉa mai chỉ vì đăng bài về hành trình thoát nợ.

“Họ bình luận kiểu: ‘Giàu thì dễ mà nói’, ‘Đúng là số sướng mới làm được vậy’. Tôi cảm thấy họ không còn nhìn mình như trước nữa”, cô nói.

Những định kiến này khiến mối quan hệ thêm căng thẳng, đặc biệt khi chuyện tiền bạc xuất hiện. Triệu phú kiêm chuyên gia tài chính trị liệu Joy Slabaugh kể rằng cô từng cho người thân vay 1.000 USD , kèm cam kết trả lãi 100 USD mỗi tháng.

“Tôi sợ việc giúp đỡ có thể khiến họ ỷ lại”, cô nói.

Người thân của cô sau đó im lặng nhiều tháng vì xấu hổ không trả được nợ.

“Giá mà tôi nói rõ cảm xúc ngay từ đầu, có lẽ cả hai đã không phải chịu đựng cảm giác ấy”, Slabaugh chia sẻ.

Giải pháp không phải giấu tài sản

Một số triệu phú chọn cách giấu bớt sự thật về tài chính để duy trì mối quan hệ, nhưng điều đó chỉ khiến khoảng cách lớn hơn.

“Giấu đi phần con người của bạn, dù là thành công hay khó khăn, đều khiến sự kết nối trở nên nông cạn”, chuyên gia tài chính Amanda Clayman nhận định.

Theo Cockrell, “người giàu cũng cần cộng đồng như bất kỳ ai khác. Họ chỉ có thêm một ‘yếu tố phức tạp’ là tiền”. Giải pháp, theo ông, là học cách chia sẻ dần dần, chấp nhận rằng không phải ai cũng thoải mái với sự thật đó.

Lane Kawaoka tìm lại được cảm giác thuộc về khi gặp gỡ những người có cùng hoàn cảnh.

Sau khi trở thành triệu phú thế hệ đầu tiên, Lane Kawaoka tìm thấy sự đồng cảm nơi những người giàu có khác. Ảnh: Desmond Centro/BI.

“Họ không phô trương, chỉ là những người từng thất bại, rồi đứng dậy làm lại. Tôi nhận ra mình không hướng nội như tưởng tượng, tôi chỉ chưa tìm thấy ‘bộ lạc’ của mình”, anh nói.

Cockrell khuyên những người giàu nên tìm lại kết nối qua việc đóng góp, nhưng không chỉ bằng tiền bạc.

“Đừng chỉ viết tấm séc. Hãy xắn tay tham gia, nấu ăn, sửa nhà, trò chuyện, để mối quan hệ không chỉ xoay quanh tiền”, anh nói.

Với Barker, điều đó có nghĩa là vẫn giữ liên lạc với đồng nghiệp cũ. Anh thỉnh thoảng quay lại trạm cứu hỏa, nhận ca trực vài tháng một lần.

Còn Lisa Johnson, mỗi năm lại đưa khoảng 20 người bạn cũ đi du lịch Hy Lạp bằng du thuyền.

“Họ là những người đã ở bên tôi trước khi tôi có tiền. Tôi biết mình có thể tin họ và điều đó quý giá hơn bất cứ tài sản nào”, cô nói.