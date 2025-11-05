Một quán cà phê tại Dubai vừa giới thiệu loại cà phê được xem là đắt nhất thế giới, với giá gần 1.000 USD cho mỗi tách, được pha từ hạt cà phê Panama có giá đấu thầu kỷ lục.

Serkan Sagsoz , co-founder của Julith Coffee. Ảnh: @theneedforcoffee/IG.

Tại một quán cà phê nằm giữa khu công nghiệp sầm uất của Dubai, thành phố được xem là “thiên đường” mới của giới yêu cà phê, những tách cà phê có giá gần 1.000 USD vừa chính thức được phục vụ, lập nên kỷ lục mới về “cốc cà phê đắt nhất thế giới”, CNA đưa tin.

Julith Coffee, quán cà phê do Serkan Sagsoz, barista kiêm doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, sáng lập, cho biết sẽ phục vụ khoảng 400 tách cà phê đặc biệt này bắt đầu từ ngày 1/11.

“Chúng tôi tin rằng Dubai là nơi hoàn hảo để đầu tư, bởi đây là thành phố của những trải nghiệm xa hoa”, Sagsoz chia sẻ.

Loại cà phê đặc biệt này được pha từ hạt Nido 7 Geisha, trồng trên sườn núi lửa Baru (Panama), nổi tiếng với hương vị tinh tế và giá trị cao ngất ngưởng. Julith cho biết đã chi khoảng 2,2 triệu dirham (tương đương 600.000 USD ) để mua 20 kg hạt cà phê trong một phiên đấu giá khốc liệt tại Panama, với hàng trăm lượt ra giá từ các nhà sưu tầm và tín đồ cà phê khắp châu Á và vùng Vịnh.

Mỗi tách cà phê Nido 7 Geisha tại Julith được bán với giá 3.600 dirham (khoảng 980 USD ), được mô tả là mang hương hoa trắng như nhài, vị cam bergamot, chút chua nhẹ của trái cây họ cam quýt và hậu vị mật ong ngọt dịu.

“Cảm giác như thưởng thức trà hoa quả với hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và thanh khiết”, Sagsoz nói.

Nguồn gốc của loại hạt này là nông trại gần núi lửa Baru (Panama), vùng đất được mệnh danh là “thánh địa cà phê” nhờ khí hậu và độ cao lý tưởng. Ảnh: @cafficionados/IG, @d333d_15/IG.

Trước đây, Dubai từng lập Kỷ lục Guinness với ly cà phê đắt nhất thế giới giá 2.500 dirham, được phục vụ tại Roasters. Tuy nhiên, Julith Café đã nhanh chóng phá vỡ cột mốc đó chỉ sau 1 tháng.

Thành phố này vốn nổi tiếng với những công trình xa hoa như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, đảo nhân tạo Palm Jumeirah hay khu trượt tuyết trong nhà giữa sa mạc. Vì vậy, dù mức giá mới khiến nhiều người ngỡ ngàng, người dân Dubai lại xem đây là điều hoàn toàn bình thường.

“Thật sốc, nhưng cũng là điều dễ hiểu, vì đây là Dubai”, Ines, một cư dân địa phương, nói. Một người khác tên Maeva bổ sung: “Với người giàu, đó chỉ là thêm một trải nghiệm để khoe với bạn bè”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều nhà sưu tầm cà phê châu Á và giới đam mê cà phê tại UAE đã liên hệ để mua lại hạt Geisha hiếm, nhưng quán từ chối bán, chỉ giữ lại một phần nhỏ để phục vụ riêng cho gia đình Hoàng tộc Dubai.