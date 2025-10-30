Cuộc sống kín tiếng của con gái tỷ phú giàu nhất Malaysia

Kuok Hui Kwong, con gái tỷ phú Robert Kuok, đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Shangri-La Asia từ tháng 8 năm nay, theo đuổi lối sống giản dị dù sở hữu khối tài sản lớn.

Kuok Hui Kwong kín tiếng về đời sống cá nhân. Ảnh: SCMP.

Kuok Hui Kwong (47 tuổi), con gái của tỷ phú giàu nhất Malaysia Robert Kuok Hock-nien, được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) tập đoàn khách sạn cao cấp Shangri-La Asia trong năm nay. Cô nắm giữ vị trí này từ ngày 1/8.

Theo hồ sơ công bố lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), Kuok đã giữ chức Giám đốc điều hành của Shangri-La Asia từ tháng 6/2016 và Chủ tịch hội đồng quản trị từ tháng 1/2017. Shangri-La Asia hiện được niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Nữ doanh nhân người Malaysia từng theo học tại Đại học Harvard (Mỹ), là con thứ 6 trong 8 người con của tỷ phú Robert Kuok. Cô tiếp quản vị trí điều hành chuỗi khách sạn hạng sang sau khi ông Lim Beng Chee từ nhiệm hồi cuối năm 2022. Ông Lim hiện vẫn giữ ghế trong hội đồng quản trị với vai trò giám đốc không điều hành.

Theo hợp đồng hiện tại, Kuok hưởng mức lương cơ bản hàng tháng 576.000 HKD (tương đương 73.376 USD ), cùng tiền thưởng và lương hưu tùy theo kết quả kinh doanh.

Kuok Hui Kwong tự xây dựng sự nghiệp riêng dù sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có tại Malaysia. Ảnh: SCMP.

Kuok nắm giữ hơn 5% cổ phần tại Kerry Group - cổ đông lớn của Shangri-La Asia. Tập đoàn hiện quản lý hơn 100 khách sạn trên toàn cầu với 4 thương hiệu: Shangri-La Hotels and Resorts, Kerry Hotels, JEN và Traders.

Được thành lập năm 1971 với khách sạn đầu tiên ở Singapore, Shangri-La Asia ghi nhận doanh thu 2,19 tỷ USD trong năm 2024, tăng 2% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 12,3%, còn 161,4 triệu USD , theo báo cáo thường niên của công ty.

Doanh thu tăng chủ yếu nhờ sự phục hồi ở Hong Kong và Philippines, nhưng bị ảnh hưởng bởi mức sụt giảm tại Trung Quốc, Singapore và Anh.

Đến cuối năm 2024, Shangri-La Asia có khoảng 25.500 nhân viên, giảm 2,3% so với năm trước. Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Kuok cho biết công ty đã “cắt giảm ít nhân sự nhất có thể” so với các doanh nghiệp cùng ngành trong thời kỳ đại dịch Covid-19 để hỗ trợ người lao động.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Robert Kuok là người giàu nhất Malaysia năm 2025, với khối tài sản ước tính 11,4 tỷ USD .

Kuok Hui Kwong kết hôn với Bryan Gaw và có 3 người con. Dù nổi tiếng, cô thường giữ lối sống kín tiếng. Nhiều người bất ngờ khi cô xuất hiện và hoạt động tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu từ năm 2021.

Kuok sở hữu mối quan hệ thân thiết với cha, luôn dành tình cảm và sự ngưỡng mộ đặc biệt cho ông. Ông Robert Kuok (101 tuổi) hiếm khi hỏi con gái khi nào về nhà ăn tối vì biết cô bận rộn với công việc, dù vẫn muốn ở bên cạnh con.

“Một trong những phẩm chất đáng quý nhất của cha tôi là sự chân thành”, Kuok chia sẻ. Cô cũng kể lại chuyến đi New York (Mỹ) cùng cha, khi ông nhanh chóng trở nên thân thiết với một tài xế taxi. Cuối chuyến đi, người lái xe từ chối nhận tiền vì cảm thấy họ giống như bạn bè.

Bên cạnh sự nghiệp và gia đình, nữ doanh nhân cũng có những sở thích, lối sống riêng đáng chú ý. Trên Xiaohongshu, Kuok từng chia sẻ bộ sưu tập túi tote của mình.

Đây là món đồ mà cô luôn mang theo mỗi khi ra ngoài. “Tôi thích túi tote vải vì có thể giặt sạch và tái sử dụng, không lo bị bẩn”, cô nói.

Kuok cũng thường xuyên chia sẻ về thói quen sống bền vững, hạn chế rác thải nhựa. Trong đó, cô luôn mang theo hộp thủy tinh để đựng đồ ăn thừa sau khi dùng bữa tại nhà hàng, cùng bình nước cá nhân khi xem phim hoặc leo núi để tránh sử dụng chai nhựa.