Giới siêu giàu chia phe sau một đám cưới 40 triệu USD

Đám cưới 40 triệu USD của Jeff Bezos phô bày sự đối lập trong giới siêu giàu, khi một bên ưa khoe mẽ còn bên kia theo đuổi lối sống kín tiếng và thầm lặng.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez trong đám cưới xa hoa 40 triệu USD ở Venice, Italy cuối tháng 6. Ảnh: Vogue.

Đám cưới xa hoa trị giá 40 triệu USD của Jeff Bezos ở Venice hồi tháng 6 gây chú ý không chỉ bởi thời trang, sự náo nhiệt hay dàn khách mời đình đám, mà còn bởi những lời cáo lỗi từ những người vắng mặt.

Theo The Australian, chính việc ai không đến dự lại tạo ra tuyên bố lớn hơn cả việc Leonardo DiCaprio che kín mặt dưới mũ lưỡi trai hay Kim Kardashian xuất hiện trong bộ nội y. Trong khi đó, Bill Gates và Oprah Winfrey có mặt, khẳng định sức ảnh hưởng của sự kiện.

Song, theo các chuyên gia, những buổi tiệc thượng lưu đầy người nổi tiếng chỉ là lớp khói mỏng che giấu cho những dịch chuyển địa chấn về văn hóa và kinh tế trong “câu lạc bộ 1%”.

Một kỷ nguyên hào nhoáng mới (new gilded age) đang đến, nơi sự phô trương của những tỷ phú như Bezos hay Elon Musk song hành cùng cách làm từ thiện âm thầm, “giàu kín tiếng” của MacKenzie Scott, vợ cũ Bezos, người đã lập quỹ Yield Giving và đến năm 2024 đã cho đi gần 30 tỷ USD , theo Forbes.

Xu hướng này lan rộng trên toàn cầu, không loại trừ Australia, nơi dân số già hóa và tỷ lệ ly hôn ngày càng cao dẫn đến làn sóng chuyển giao tài sản, lập văn phòng gia đình và sản phẩm quản lý tài sản riêng.

Kỷ nguyên phô trương và kín tiếng song hành

Một báo cáo của Ủy ban Năng suất Australia năm 2021 dự báo khoảng 3,5 nghìn tỷ USD sẽ được chuyển giao đến năm 2050, con số sau đó được công ty quản lý đầu tư JBWere điều chỉnh lên 5,4 nghìn tỷ USD .

Chuyên gia tài chính Andrew Hagger - từng là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng National Australia Bank - cho biết 80% người giàu ở Australia thuộc thế hệ đầu tiên, giờ đây con cái họ ở độ tuổi 20-30 đang bắt đầu khẳng định dấu ấn riêng.

“Ngày xưa nếu ai mời bạn dự tiệc tỷ phú, bạn đoán được ngay khách mời. Năm năm nữa, sẽ có những cái tên bạn chưa từng nghe đến,” Hagger nói, nhấn mạnh yếu tố chung là sự kín tiếng. Ông cũng chỉ ra rằng ngoài các câu lạc bộ truyền thống từng chi phối hoạt động của giới giàu 50-100 năm trước, nay xuất hiện thêm nhiều cách kết nối mới, tạo thành hệ sinh thái năng động hơn.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Hagger, tinh thần khởi nghiệp vẫn bùng nổ trong thế hệ giàu mới. “Con cái những gia đình giàu có đang từng bước tạo lối đi riêng, nhiều người theo đuổi lĩnh vực mới và có thể phát triển rất lớn”, ông nhận định.

Cả hệ sinh thái xung quanh giới siêu giàu cũng thay đổi. Nếu thế hệ trước ưa truyền thông, thế hệ sau chọn làm việc âm thầm, tránh xa ánh đèn sân khấu.

“Mọi thứ giờ kín đáo hơn và nên như vậy. Họ coi trọng quyền riêng tư nhưng vẫn muốn kết nối với người cùng đẳng cấp về tiền bạc và quyền lực”, Hagger nói.

Hai cực quyền lực và lối sống xa xỉ mới

Sự đối lập càng rõ khi đặt cạnh đám cưới Bezos, gợi nhớ hôn lễ George Clooney - Amal Alamuddin 11 năm trước, nhưng nay thiếu vắng những phản ứng công khai và phẫn nộ trên mạng.

Khác biệt lớn so với năm 1987 - thời điểm Donald Trump phát hành cuốn sách The Art of the Deal (Nghệ thuật Đàm phán) và Anna Wintour sang Mỹ để trở thành Tổng biên tập Vogue - là công chúng ngày nay có mạng xã hội để vừa tiêu thụ vừa chỉ trích sự xa xỉ của giới thượng lưu.

Tháng 7, một chiếc túi Hermès Birkin nguyên bản được bán đấu giá kỷ lục 15 triệu USD . Tin đồn cho rằng Lauren Sánchez, vợ mới của Bezos, từng tham gia đấu giá nhưng thất bại. Dù phía bà phủ nhận, nhiều người tin bà góp phần đẩy giá món đồ này lên cao.

Ở thái cực khác, MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú này, âm thầm gây dựng hình ảnh “giàu kín tiếng”, còn Kim Jackson, vợ của nhà sáng lập Atlassian Scott Farquhar, điều hành Skip Capital, quỹ từng đầu tư sớm vào Canva và hiện nắm cổ phần trong Queensland Airports. Jackson được nhắc đến nhiều trên mạng chỉ với danh xưng “vợ Scott Farquhar”, nhưng thực tế đang nắm vai trò quan trọng trong quản lý tài sản gia đình.

Donald Trump trở lại chính trường với phong cách ồn ào, đối lập xu hướng “xa xỉ thầm lặng” sau đại dịch. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong khi đó, chính trị Mỹ lại chứng kiến sự trở lại ồn ào của Donald Trump, dù không còn Ivanka Trump và Jared Kushner trong ekip thân cận. Vợ chồng con gái Tổng thống Mỹ giờ theo đuổi dự án riêng, thỉnh thoảng xuất hiện trong podcast hoặc sự kiện, trong đó có đám cưới Bezos.

Một biểu tượng rõ nét là Elon Musk, khi ông từng thực hiện nhiều hành động phô trương như đội mũ MAGA ủng hộ Trump hay cầm máy cưa tại hội nghị CPAC tháng 2/2025, giờ ông đã rời xa chính quyền Trump và lập đảng riêng, hướng đến giảm nợ công và khôi phục tự do cho người Mỹ.

Trên lĩnh vực thời trang, dự báo xu hướng cho thấy sự trỗi dậy của phong cách “boom boom” - xa hoa, phóng túng, gợi nhớ New York cuối thập niên 1980. Điều này được phản ánh qua lông thú ở Prada, Fendi; áo ngực bullet bra ở Miu Miu; boots cao đến đùi ở Stella McCartney. Thế giới giải trí cũng nhập cuộc: phần mới của The White Lotus có Patrick Schwarzenegger, Leslie Bibb khắc họa sự lố bịch và bảo thủ, gây tranh cãi không kém “bữa tiệc Bezos”.

Chanel, Balenciaga và đặc biệt là Céline đang thổi làn gió mới. Tháng 7, tại buổi trình diễn Xuân/Hè 2026, Michael Rider kế nhiệm Hedi Slimane, ra mắt bộ sưu tập đầu tay, nhấn mạnh phong cách tinh tế, kín đáo với khăn quàng và đồ may đo chỉn chu.

Khách mời cũng thay đổi, không còn chuộng trang phục gây sốc mà hướng đến sự thanh lịch giản dị, như cách Kristen Wiig xuất hiện trong quần jeans, áo phông, chứng minh thời trang đôi khi chỉ cần khí chất.