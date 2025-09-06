Elon Musk sắp thành tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên?

Tesla đề xuất gói thưởng 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, mở ra cơ hội lập kỷ lục tài sản cho CEO nhưng trong bối cảnh công ty đầy rẫy thách thức.

Musk có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu đạt loạt mục tiêu. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 378 tỷ USD . Nguồn tài sản lớn nhất đến từ 13% cổ phần tại Tesla, song ông cũng nắm giữ 42% SpaceX và 33% XAI Holdings, công ty mẹ của X và xAI. Sự cộng hưởng từ những “đế chế” này đã giúp ông bỏ xa Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, người đứng thứ hai với 275 tỷ USD .

Chỉ trong 5 năm, giá trị tài sản của Musk tăng từ dưới 40 tỷ USD đầu năm 2020 lên 486 tỷ USD vào cuối 2024. Nếu so với năm 2013, khi tài sản chỉ khoảng 5 tỷ USD , con số hiện tại đã tăng tới 75 lần. Động lực chính đến từ cú bứt phá của cổ phiếu Tesla, từ dưới 30 USD (giá đã chia tách) đầu 2020 lên gần 340 USD hiện tại, đưa giá trị công ty từ 76 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD .

Song song, SpaceX cũng tăng trưởng thần tốc. Định giá doanh nghiệp này từ 36 tỷ USD vào tháng 3/2020 nay đã đạt 350 tỷ USD sau đợt bán cổ phần cuối 2024. Trong khi đó, XAI được cho là đang đàm phán gọi vốn với định giá có thể chạm 200 tỷ USD .

Theo Business Insider, hội đồng quản trị Tesla vừa đề xuất gói thù lao có thể mang lại cho Elon Musk lượng cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD , bước tiến mới trên hành trình trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên của thế giới.

Tuy nhiên, các điều kiện đi kèm không hề dễ dàng. Để nhận phần thưởng đầu tiên (tương đương 1% Tesla), Musk phải đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng xe điện lên 2.000 tỷ USD , gấp đôi hiện nay.

Để lĩnh trọn gói 424 triệu cổ phiếu, Tesla cần đạt giá trị 8.500 tỷ USD , tức cao gấp đôi Nvidia, công ty đắt giá nhất thế giới hiện tại. Ngoài ra, mục tiêu còn bao gồm doanh số 20 triệu xe, bán một triệu robot Optimus và một triệu robotaxi, lĩnh vực mà Tesla vẫn đang chậm chân so với đối thủ Waymo.

Tesla cho biết toàn bộ thù lao của Musk vẫn sẽ dựa trên kết quả kinh doanh, không có lương cơ bản hay thưởng tiền mặt. Ảnh: Florence Lo/Reuters.

Điều kiện khác là Musk phải gắn bó với Tesla ít nhất 7,5 năm mới có thể nhận cổ phiếu, và cần 10 năm để lĩnh trọn phần thưởng. Ở hai giai đoạn cuối của kế hoạch, ông còn phải trình bày khung kế hoạch kế nhiệm CEO.

Bối cảnh hiện tại lại không ủng hộ Tesla. Doanh số hãng sụt giảm mạnh trong năm nay, đặc biệt tại châu Âu, doanh số tháng 7 giảm tới 40% so với cùng kỳ trong khi thị trường xe điện chung vẫn tăng trưởng. Tình hình tài chính cũng đáng lo ngại, lợi nhuận quý gần nhất giảm từ 1,39 tỷ USD xuống còn 409 triệu USD , doanh thu không đạt kỳ vọng và cổ phiếu đã mất 27% giá trị kể từ đỉnh tháng 12.

“Gói thù lao mới có thể hợp lý trên giấy tờ nhưng thách thức lớn nhất là hình ảnh Musk. Càng phát ngôn, ông càng khiến nhiều khách hàng tiềm năng xa lánh”, Sam Abuelsamid, Phó Chủ tịch Nghiên cứu thị trường tại Telemetry Insights nhận định.

Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng động thái này là cần thiết.

“Tài sản lớn nhất của Tesla chính là Musk. Việc giữ chân ông ấy là bước đi đúng đắn, nhưng việc khắc phục thiệt hại thương hiệu vẫn là chặng đường dài”, Dan Ives, CEO công ty tài chính Wedbush Securities, nhấn mạnh.

Trước đây, Musk từng nhiều lần đối mặt tranh cãi liên quan đến thù lao. Gói trả thưởng trị giá 44,9 tỷ USD năm 2018 bị tòa án Delaware bác bỏ hồi đầu 2024. Sau đó, cổ đông Tesla bỏ phiếu khôi phục, nhưng cuối năm ngoái tiếp tục bị hủy bỏ lần nữa.

Hiện Tesla vẫn đang kháng cáo. Dù vậy, công ty khẳng định Musk xứng đáng nhận thưởng nhờ những đóng góp “chưa từng có” cho sự tăng trưởng, dù kết quả kinh doanh ngắn hạn sa sút.

Cổ đông Tesla sẽ bỏ phiếu về gói thù lao mới trong cuộc họp thường niên ngày 6/11 tới.