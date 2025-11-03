Jeff Bezos, Mark Zuckerberg 'ra khơi' với du thuyền dài hơn 100 m

|
Việc có một chiếc dài 50 m có thể hiểu chủ sở hữu là tỷ phú. Còn nếu chiều dài du thuyền vượt mốc 100 m, con số trong tài khoản có thể lên đến hàng tỷ USD. Theo Giovanna Vitelli, Chủ tịch tập đoàn Azimut Benetti, một trong những nhà sản xuất du thuyền lớn nhất thế giới, “đó là cách giới siêu giàu ăn mừng thành công và thể hiện vị thế”. Dưới đây là 9 tỷ phú nổi tiếng trong giới sở hữu du thuyền, theo Business Insider. Ảnh: The Billionaires Club - Yacht.
Với trị giá khoảng 500 triệu USD, du thuyền Koru của Jeff Bezos là biểu tượng mới của giới siêu giàu. Được bàn giao năm 2023, con tàu dài 127 m gây chú ý với kiểu dáng du thuyền buồm cổ điển, đi kèm tàu hộ tống Abeona dài 75 m. Đây cũng là sân khấu của những buổi tiệc xa hoa như lễ đính hôn của Bezos và Lauren Sánchez với sự góp mặt của Bill Gates, Leonardo DiCaprio, hay tiệc bọt biển mừng sinh nhật con trai Sánchez tại Địa Trung Hải. Ảnh: Robino Salvatore/GC Images.
Sau nhiều đồn đoán, Mark Zuckerberg chính thức ra mắt du thuyền Launchpad vào năm 2024, dài 118 m, do xưởng Feadship (Hà Lan) chế tác. Tàu khởi hành lần đầu từ Gibraltar đến St. Maarten, neo tại Fort Lauderdale (Mỹ), rồi đến Panama cho sinh nhật lần thứ 40 của Zuckerberg. Mùa hè, Launchpad thường di chuyển quanh Địa Trung Hải. Dù nội thất được giữ kín, những hình ảnh hiếm hoi cho thấy tàu có hồ bơi lớn, hai bãi đáp trực thăng và “phòng quan sát hình kén” hoàn toàn khép kín. Giá trị ước tính của Launchpad được cho là trên 100 triệu USD. Ảnh: Ruben Griffioen/SuperYachtTimes.
Đồng sáng lập Google, Sergey Brin, hiện sở hữu cả một “phi đội du thuyền” mang tên Fly Fleet, gồm nhiều tàu và thiết bị thể thao dưới nước. Trung tâm của hạm đội này là Dragonfly dài 142 m, được xưởng Lürssen (Đức) bàn giao vào tháng 12/2024. Con tàu giành giải thưởng Yacht Style 2025 nhờ thiết kế tinh xảo và nội thất hiện đại với hồ bơi đáy kính, rạp chiếu phim, spa, phòng gym, khu làm việc riêng và cả nhà chứa trực thăng. Đây là chiếc Dragonfly thứ hai của Brin, phiên bản đầu dài 73 m đã được bán với giá khoảng 30 triệu USD. Toàn bộ “phi đội” với hơn 50 nhân viên vận hành còn có Firefly, Jet Ski, thuyền buồm nhỏ và bảng lướt sóng cánh hydrofoil. Ảnh: BI.
Cựu CEO Google, Eric Schmidt, trở thành chủ sở hữu du thuyền Whisper dài 95 m vào năm 2023. Được xây bởi Lürssen, con tàu gồm phòng spa, hồ bơi dài, rạp chiếu phim, bếp lửa ngoài trời và khu sưởi nắng riêng. Whisper có thể đón 12 khách cùng 28 thủy thủ, với giá thuê lại lên tới 1,4 triệu USD mỗi tuần. Mùa hè 2025, huyền thoại bóng rổ Magic Johnson đã thuê Whisper cho kỳ nghỉ dài ở Địa Trung Hải, tổ chức tiệc toga cùng thủy thủ đoàn. Ảnh: Yacht Buyer.
Ông trùm truyền thông Barry Diller và nhà thiết kế Diane von Furstenberg cùng sở hữu du thuyền buồm Eos dài 93 m. Con tàu mất 3 năm thi công tại Lürssen và được trang trí phần mũi bằng tượng nhà thiết kế do nghệ sĩ Ánh Dương tạo hình. Eos thường xuất hiện ở Địa Trung Hải mỗi mùa hè, rồi đón giao thừa tại St. Barts. Danh sách khách mời từng lên tàu gồm Oprah Winfrey, Emma Thompson, Anderson Cooper và cả Jeff Bezos. Ảnh: CharterWorld.com.
Nhà sáng lập Netscape, Jim Clark, sở hữu du thuyền buồm Athena dài 90 m, được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất từng có. Clark từng nhiều lần rao bán tàu với giá giảm dần từ 95 triệu USD (2012) xuống 59 triệu USD (2017) nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chủ mới. “Tôi có thể xây một du thuyền động cơ 60 m với không gian tương tự, nhưng Athena mang đến cảm xúc khác với vẻ đẹp thuần khiết của gió và cánh buồm”, ông chia sẻ. Ảnh: Burgess.
Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, nổi tiếng với thú chơi du thuyền. Sau khi bán chiếc Rising Sun cho David Geffen, ông mua Musashi năm 2011 với giá khoảng 160 triệu USD. Dài 88 m, Musashi kết hợp phong cách Nhật Bản và Art Deco, trang bị hồ bơi, thang máy, phòng tập, salon làm đẹp và cả sân bóng rổ mini. Ảnh: DMARGE.
Khi Steve Jobs qua đời năm 2011, chiếc du thuyền Venus dài 78 m vẫn đang hoàn thiện. Vợ ông, Laurene Powell Jobs, đã tiếp nhận và cho hạ thủy năm 2012. Venus do kiến trúc sư Philippe Starck thiết kế, trị giá khoảng 130 triệu USD, nổi bật với 6 khoang giống hệt nhau, cách âm tuyệt đối và phong cách tối giản gần như vô hình”. “Venus là biểu tượng của sự thanh khiết tuyệt đối và sẽ không bao giờ có một con tàu nào như thế nữa”, Starck từng nói. Ảnh: Luxurylaunches.
Cũng trong cuộc chơi xa xỉ này, cựu kỹ sư Microsoft Charles Simonyi sở hữu 2 du thuyền Lürssen: Norn, dài 90 m, được bàn giao năm 2023; và Skat, dài 71 m, đã bán năm 2021. Norn gây ấn tượng với hồ bơi có thể biến thành sàn nhảy phát sáng và rạp chiếu phim ngoài trời. Ảnh: BOAT International.
