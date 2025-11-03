Jeff Bezos, Mark Zuckerberg 'ra khơi' với du thuyền dài hơn 100 m

Đồng sáng lập Google, Sergey Brin, hiện sở hữu cả một “phi đội du thuyền” mang tên Fly Fleet, gồm nhiều tàu và thiết bị thể thao dưới nước. Trung tâm của hạm đội này là Dragonfly dài 142 m, được xưởng Lürssen (Đức) bàn giao vào tháng 12/2024. Con tàu giành giải thưởng Yacht Style 2025 nhờ thiết kế tinh xảo và nội thất hiện đại với hồ bơi đáy kính, rạp chiếu phim, spa, phòng gym, khu làm việc riêng và cả nhà chứa trực thăng. Đây là chiếc Dragonfly thứ hai của Brin, phiên bản đầu dài 73 m đã được bán với giá khoảng 30 triệu USD . Toàn bộ “phi đội” với hơn 50 nhân viên vận hành còn có Firefly, Jet Ski, thuyền buồm nhỏ và bảng lướt sóng cánh hydrofoil. Ảnh: BI.