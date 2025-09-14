Đến phòng xông hơi mở rộng quan hệ

Phòng xông hơi với mức giá từ 50 USD/buổi đang được giới start-up Mỹ xem như “sân chơi” mới để gặp gỡ, mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Sauna đang trở thành công cụ xây dựng mạng lưới quan hệ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Với những người như Maddie Costantino (26 tuổi), nhân viên truyền thông xã hội tại New York, Mỹ, phòng xông hơi trở thành điểm đến thường xuyên. Ở đây, cô không chỉ thư giãn mà còn gặp gỡ những người có chung sở thích về sức khỏe.

“Mọi người cởi mở hơn trong phòng xông. Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời", Costantino nói với Wall Street Journal.

Theo Robbie Bent, CEO kiêm đồng sáng lập chuỗi phòng xông hơi - tắm lạnh Othership, hệ thống của mình chính là nơi để kết nối, làm quen, thậm chí mở ra cơ hội kinh doanh hay một mối quan hệ tình cảm.

Những không gian như Othership mọc lên ngày càng nhiều, thu hút nhóm khách hàng sẵn sàng chi từ 50 USD /buổi đến hơn 300 USD cho gói hội viên hàng tháng.

Không gian xông hơi không chỉ là nơi thư giãn mà còn là "sân chơi" cho các mối quan hệ công việc. Ảnh minh họa: Maddy Rotman/WSJ.

Đối tượng chính là những người trẻ thành thị nhiều tham vọng, vừa muốn chăm sóc sức khoẻ vừa tìm kiếm những mối quan hệ xã hội chất lượng.

“Tất cả đều bình đẳng, nhưng không đâu bình đẳng hơn trong phòng xông hơi”, Justin Juntunen, chuyên thiết kế sauna tại Minnesota (Mỹ), gợi nhắc câu ngạn ngữ Phần Lan. Bởi khi bước vào đó, ai cũng chỉ còn lại cơ thể gần như trần trụi, không điện thoại, không định kiến.

Không chỉ để thư giãn, nhiều công ty tổ chức plunge lạnh tập thể, một số doanh nhân chọn sauna để họp bàn. Tại Elahni, từng có cả tiệc sinh nhật và tiệc chia tay độc thân. Jason Goodman, đồng sáng lập Bathhouse, cho biết 90% khách đến cùng người quen, từ bạn bè, đồng nghiệp đến người hẹn hò.

Thậm chí, sauna còn trở thành “ứng dụng hẹn hò” kiểu mới. Othership tổ chức đêm dành cho người độc thân, phân loại bằng vòng tay theo nhu cầu. Có đôi đã tình cờ gặp nhau tại Elahni rồi bắt đầu hẹn hò.

Những không gian như này đang định hình lại cách các mối quan hệ kết nối trong thời đại số. Ảnh minh họa: Maddy Rotman/WSJ.

“Chỉ cần bước vào cửa, bạn đã ngầm cho thấy mình chia sẻ cùng giá trị sống. Đó cũng là cách loại bỏ nhiều lựa chọn không phù hợp”, Sheba Jafari nói.

Nhiều người đến với sauna chỉ vì tò mò, rồi gắn bó lâu dài. Như Shreya Aggarwal (26 tuổi) ban đầu đến Elahni để giới thiệu dòng nến mà cô kinh doanh, sau đó bị cuốn hút bởi trải nghiệm và giờ quay lại thường xuyên. Cô từng tình cờ trò chuyện với Maddie Costantino, rồi hai người phát hiện có thể hợp tác công việc.