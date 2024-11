Đẹp 'chuẩn Việt' với các sản phẩm chăm tóc và da bán chạy nhất

Không đắt vẫn xắt ra miếng, các thương hiệu mỹ phẩm Việt chiều lòng giới trẻ với hàng loạt sản phẩm chất lượng chăm sóc từ làn da, mái tóc đến mỹ phẩm trang điểm.

Đẹp tự nhiên, nhưng chẳng tự nhiên mà đẹp. Luôn có cách để nàng trở nên rạng rỡ hơn. Bí quyết có thể nằm ở mái tóc suôn mượt bồng bềnh, làn da mịn màng hay một đôi môi căng mọng.

Lifestyle gợi ý những "best-seller" từ các thương hiệu mỹ phẩm Việt được giới trẻ đánh giá cao với lượt mua lớn trên các sàn TMĐT, cho nàng trọn bộ chăm dưỡng làn da xinh, mái tóc mượt và ngoại hình thăng cấp dịp cuối năm.

Dầu gội bồ kết Thoraka

Giá từ 52.000 đồng

Thorakao là thương hiệu được tin dùng của người Việt hơn 60 năm qua, với nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc và trang điểm được người dùng đánh giá "ngon - bổ - rẻ". Các sản phẩm Thorakao tập trung khai thác công năng của các thành phần tự nhiên như bồ kết, vỏ bưởi, củ sả, mần trầu, hà thủ ô, bạc hà, chanh… mang đến cho người dùng giải pháp chăm sóc cơ thể lành tính, hiệu quả cao cùng giá thành hợp lý.

Trong danh mục sản phẩm từ thương hiệu thuần Việt này, dầu gội bồ kết luôn nằm trong top các sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Bồ kết là loại thảo dược tự nhiên được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc tóc của người Việt từ xưa. Kết hợp công dụng từ trái bồ kết tự nhiên cùng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dầu gội bồ kết Thoraka giúp mái tóc giảm khô xơ, sợi tóc chắc khỏe bồng bềnh, dễ vào nếp và tạo kiểu. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chiết xuất thêm tinh chất dầu dừa kích thích mọc tóc, ngăn ngừa xơ rối, đặc biệt phù hợp với nàng có mái tóc khô, dễ gãy rụng hoặc thường xuyên phải tạo kiểu, tiếp xúc nhiệt độ cao.

Tẩy da chết mặt cà phê Đắk Lắk Cocoon

Giá từ 165.000 đồng

Làn da của chúng ta già đi và thay mới liên tục. Để những bước skincare đạt hiệu quả cao hơn, tẩy tế bào chết là bước không thể thiếu để nàng loại bỏ lớp sừng già cỗi cùng bã nhờn và bụi bẩn trên da. Đều đặn tẩy da chết còn kích thích làn da sản sinh tế bào mới, giúp quá trình hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm tốt hơn, cho nàng làn da trẻ trung, mịn màng và rạng rỡ.

Sản phẩm tẩy da chết mặt cà phê Đắk Lắk từ Cocoon được người tiêu dùng ví như món mỹ phẩm không thể thiếu trong góc nhỏ skincare bởi chất lượng vượt trội đi cùng giá thành rất phải chăng. Sản phẩm chiết xuất từ hạt cà phê Đăk Lăk và bơ ca cao Tiền Giang lành tính, hạt nhuyễn mịn, nhẹ nhàng loại bỏ da chết và bụi bẩn mà không gây trầy xước, tổn thương da sau khi sử dụng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên tẩy da chết cho mặt khoảng 1-2 lần/tuần.

Liên tục cháy hàng trên các sàn TMĐT đủ cho thấy sức hút của sản phẩm "quốc dân" này. Trong dịp sale 11/11 sắp tới trên Shopee, nàng có thể săn được deal hời gồm tẩy da chết mặt cà phê Đắk Lắk Cocoon 150 ml, tặng nước tẩy trang bí đao 50 ml tiện dụng cho du lịch với giá chỉ 165.000 đồng.

Gel chấm mụn, mờ thâm sẹo Decumar nghệ nano THC

Giá từ 120.000 đồng

Mụn viêm, hay những vết thâm sau mụn là vấn đề khó nhằn mà các tín đồ làm đẹp ai cũng ít nhất một lần phải đau đầu đối mặt. Để "say bye" với tình trạng mụn viêm cứng đầu, nàng cần một trợ thủ đắc lực trong túi mỹ phẩm chăm da của mình.

Sản phẩm gel ngừa mụn Decumar THC chiết xuất nghệ nano, kết hợp Salicylic Acid có tác dụng se cồi, hỗ trợ xẹp mụn sau 2-3 ngày với các nốt mụn viêm, mụn cám, mụn mủ gây sưng và đau rát. Bên cạnh đó, sản phẩm có thêm các thành phần lành tính như lá chanh sim, chiết xuất lá Neem, vitamin E, chiết xuất hành tây đỏ, rau má dịu nhẹ và phù hợp với nhiều nền da nhạy cảm như da mụn trứng cá, da hỗn hợp, da khô, da đang bị kích ứng…

Gel chấm mụn có chất trong suốt, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay bí da. Đây là trợ thủ đắc lực để nàng cải thiện tình trạng viêm, tổn thương da, kiểm soát bã nhờn, cấp ẩm cho da mụn, cũng như hỗ trợ và ngăn ngừa thâm, sẹo mụn. Để đạt hiệu quả cao nhất, nàng nên chấm sản phẩm khi thấy xuất hiện mụn dưới da. Tinh chất lá neem trong gel sẽ hỗ trợ ức chế vi khuẩn gây mụn, hạn chế tình trạng sưng viêm và ngăn thâm sẹo tốt hơn.

Son kem M.O.I phiên bản mùa lễ hội

Giá từ 184.000 đồng

Son môi là vật dụng không thể thiếu trong túi xách của mỗi cô nàng. Là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người dùng đánh giá 5 sao, M.O.I chiều lòng tín đồ làm đẹp với thiết kế sản phẩm sang trọng, bắt mắt cùng chất son "nịnh môi".

Son kem M.O.I phiên bản lễ hội với thiết kế thỏi son mạ vàng phủ vải kim tuyến cao cấp, toát lên nét đặc trưng của mùa lễ hội rộn ràng. Chất son kem nhung lì mịn mướt, êm và nhẹ môi, tạo hiệu ứng làm đầy rãnh môi, không gây lộ vân và các khuyết điểm trên môi. Sản phẩm bổ sung collagen dưỡng ẩm và bảo vệ môi khỏi tình trạng khô, bong tróc. 3 tông đỏ quyến rũ tạo điểm nhấn để nàng luôn nổi bật cho các bữa tiệc cuối năm.

Trong dịp "11/11 Sale khủng nhất năm" trên Shopee từ nay đến hết 12/11, thương hiệu ưu đãi lớn 50%, từ 379.000 còn 184.000 đồng cho các tín đồ làm đẹp dễ dàng sở hữu mẫu son kem phiên bản lễ hội đặc biệt này.

Chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Dual Eyebrow

Giá từ 159.000 đồng

Một "make up look" hoàn hảo không thể thiếu sự góp sức của đôi chân mày sắc sảo. Đôi lúc, chỉ cần chút son hồng tươi tắn cùng 1 phút chăm chút đôi chân mày chỉn chu, nàng đã đủ rạng rỡ xuống phố mà chẳng cần make up cầu kỳ.

Chất mày nhẹ tênh, lên màu chuẩn và đều, bền màu suốt ngày dài là những điểm cộng khiến nhiều cô nàng chấm "10 điểm không nhưng" cho chì kẻ mày 2 đầu đến từ thương hiệu Lemonade. Sản phẩm được Elle Beauty Awards bình chọn là chì kẻ mày nội địa tốt nhất 2023 cho thấy sức hút không thể chối cãi của sản phẩm.

Thiết kế 2 đầu tiện dụng gồm đầu chì kẻ và đầu mascara chân mày giúp nàng dễ dàng điều chỉnh độ đậm nhạt và dáng lông mày theo ý muốn. Công nghệ chống thấm nước và mồ hôi giúp sản phẩm bền màu đến 24 giờ, để nàng tự tin cả ngày dài học tập, làm việc hay vận động ngoài trời. Sản phẩm cũng ghi điểm bởi bảng màu đa dạng, phù hợp sắc da người Việt, giúp gương mặt nàng tự nhiên và rạng rỡ hơn.