Đi làm bằng máy bay mỗi ngày vì rẻ hơn thuê nhà

Giá thuê nhà tại New York (Mỹ) quá đắt đỏ, nhiều người chọn sống ở những nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn và đi học, đi làm bằng máy bay.

Nhiều người chọn di chuyển từ nhà bằng máy bay để đi học, đi làm vì không muốn sống ở thành phố New York đắt đỏ. Ảnh: stock.adobe.com.

Với Nat Cedillo (30 tuổi), việc bay 6.400 km khứ hồi mỗi tuần không phải sở thích hay thú vui xa xỉ, mà là điều cô bắt buộc phải làm.



“Tôi bay từ thành phố Mexico (Mexico) đến New York (Mỹ) để tham gia lớp học luật. Mặc dù rất mệt, tôi thấy xứng đáng", cô chia sẻ với New York Post.

Cuối năm ngoái, Cedillo và chồng Santiago rời New York để chuyển đến sống ở Mexico - nơi có khí hậu ấm áp, nhịp sống chậm và chi phí sinh hoạt rẻ hơn.

Từ tháng 1, Cedillo đã chi hơn 2.000 USD cho vé máy bay, chỗ ở và ăn uống. Mỗi tuần trong suốt học kỳ kéo dài 13 tuần tại một trường luật danh tiếng ở New York, cô đều đặn khởi hành đến sân bay JFK (Mỹ) vào sáng thứ 2, rồi quay về Mexico vào tối thứ 3.

Dù vất vả, nữ sinh ngành luật vẫn chấp nhận vì cơ hội được học tập và làm việc tại một trong những thành phố tuyệt vời nhất thế giới.

Cedillo nằm trong số sinh viên, người đi làm thường xuyên vượt hàng trăm đến hàng nghìn km từ nhà tới New York bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe dịch vụ.

Trong 2 ngày mỗi tuần, Cedillo sẽ bay từ Mexico đến New York để học, với quãng đường 6.400 km cho 2 chiều. Ảnh: Nat Cedillo.

Theo một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ), xu hướng làm việc và học từ xa, cũng như “siêu di chuyển” đến thành phố lớn tăng nhanh sau Covid-19. Số người Mỹ thường đi hơn 120 km để làm việc hoặc học tập tăng 32% sau đại dịch. Riêng New York, số người “siêu di chuyển” vào thành phố tăng tới 89%.

Kaitlin Jay, thợ làm tóc ở khu Upper West Side, cho biết: “Bay đến New York còn rẻ hơn thuê nhà ở đây”.

Jay thường ngồi máy bay 600 km từ quận Manhattan, New York, về nhà ở bang North Carolina sau khi kết thúc công việc.

“Tôi có cả 2 thứ: kiếm tiền ở New York, sống thoải mái tại quê nhà”, cô nói.

Tương tự, Kyle Rice, lập trình viên phần mềm, sống cùng gia đình ở bang Delaware. Vài lần mỗi tuần, anh di chuyển qua 4 bang để đến New York làm việc.

“Thuê căn hộ một phòng ngủ ở quận Manhattan, New York trung bình là 4.443 USD , gấp 3 lần tiền vay mua nhà của tôi", Rice bộc bạch về lý do không chọn ở New York.

Với quyết định này, nam lập trình viên sống thảnh thơi ở khu vực ngoại ô và vẫn hưởng mức lương 6 con số tại đô thị lớn.

Về phía Cedillo, những ngày không bay đi học, cô tận hưởng nắng ấm và cuộc sống nhẹ nhàng cùng chồng tại Mexico.

“Tôi yêu New York, nhưng trước khi chuyển đi, vợ chồng tôi sống ở khu không đẹp lắm mà giá cả lại quá đắt đỏ. Ở Mexico, chúng tôi có chất lượng cuộc sống tốt hơn”, cô chia sẻ.